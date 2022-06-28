Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220628/melih-gokcek-yeraltinda-6-milyar-dolarlik-jelibon-bulunmus-1058069099.html
Melih Gökçek: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş
Melih Gökçek: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, katıldığı televizyon programında, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T22:50+0300
2022-06-28T23:00+0300
politika
melih gökçek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104234/77/1042347704_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_1d3ac7ba99aeaa17b5a80d2dcdc29b83.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fatih Atik’in sunduğu Ankara Masası TV’deki programına katıldı. Program sırasında Gökçek, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek sanarak, “Adana’da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” ifadelerini kullandı.Gökçek’in gerçek sandığı söz konusu tweeti ise Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu atmıştı. Muratoğlu o paylaşımında, “Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı...” ifadelerini kullanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104234/77/1042347704_126:0:879:565_1920x0_80_0_0_eff0a2b0dfb664bbfb05e6ac3b008e02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
melih gökçek

Melih Gökçek: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş

22:50 28.06.2022 (güncellendi: 23:00 28.06.2022)
© Fotoğraf : TwitterAnkapark , Melih Gökçek
Ankapark , Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, katıldığı televizyon programında, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek sanarak, "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fatih Atik’in sunduğu Ankara Masası TV’deki programına katıldı. Program sırasında Gökçek, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek sanarak, “Adana’da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” ifadelerini kullandı.
Gökçek’in gerçek sandığı söz konusu tweeti ise Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu atmıştı. Muratoğlu o paylaşımında, “Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı...” ifadelerini kullanmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала