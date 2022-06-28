https://tr.sputniknews.com/20220628/melih-gokcek-yeraltinda-6-milyar-dolarlik-jelibon-bulunmus-1058069099.html

Melih Gökçek: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş

Melih Gökçek: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, katıldığı televizyon programında, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T22:50+0300

2022-06-28T22:50+0300

2022-06-28T23:00+0300

politika

melih gökçek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fatih Atik’in sunduğu Ankara Masası TV’deki programına katıldı. Program sırasında Gökçek, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek sanarak, “Adana’da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” ifadelerini kullandı.Gökçek’in gerçek sandığı söz konusu tweeti ise Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu atmıştı. Muratoğlu o paylaşımında, “Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı...” ifadelerini kullanmıştı.

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melih gökçek