https://tr.sputniknews.com/20220628/melih-gokcek-yeraltinda-6-milyar-dolarlik-jelibon-bulunmus-1058069099.html
Melih Gökçek: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş
Melih Gökçek: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, katıldığı televizyon programında, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T22:50+0300
2022-06-28T22:50+0300
2022-06-28T23:00+0300
politika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fatih Atik’in sunduğu Ankara Masası TV’deki programına katıldı. Program sırasında Gökçek, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek sanarak, “Adana’da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” ifadelerini kullandı.Gökçek’in gerçek sandığı söz konusu tweeti ise Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu atmıştı. Muratoğlu o paylaşımında, “Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı...” ifadelerini kullanmıştı.
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melih gökçek
Melih Gökçek: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş
22:50 28.06.2022 (güncellendi: 23:00 28.06.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, katıldığı televizyon programında, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek sanarak, "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fatih Atik’in sunduğu Ankara Masası TV’deki programına katıldı. Program sırasında Gökçek, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek sanarak, “Adana’da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” ifadelerini kullandı.
Gökçek’in gerçek sandığı söz konusu tweeti ise Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu atmıştı. Muratoğlu o paylaşımında, “Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı...” ifadelerini kullanmıştı.