Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220628/mevduatta-stopaj-indirimi-uzatildi-1058027944.html
Mevduatta stopaj indirimi uzatıldı
Mevduatta stopaj indirimi uzatıldı
Bankada parası olanlara yönelik uygulanan stopaj vergisindeki indirim süreci yıl sonuna kadar uzatıldı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T08:17+0300
2022-06-28T08:17+0300
stopaj
ekonomi
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e953b0531f69e4d49e1ca447fad38c4d.jpg
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde süre 6 ay daha uzatıldı.Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, indirim uygulaması 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.Aynı karara eklenen geçici madde ile bugünden 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara oranlar yüzde 5 olarak uygulanacak.Karar, kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında Altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesapları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9c1cd24e9c82a1a9f4c2ea478e8a489a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
stopaj, resmi gazete

Mevduatta stopaj indirimi uzatıldı

08:17 28.06.2022
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Bankada parası olanlara yönelik uygulanan stopaj vergisindeki indirim süreci yıl sonuna kadar uzatıldı.
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde süre 6 ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, indirim uygulaması 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.
Aynı karara eklenen geçici madde ile bugünden 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara oranlar yüzde 5 olarak uygulanacak.
Karar, kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında Altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesapları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала