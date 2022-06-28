https://tr.sputniknews.com/20220628/modernize-edilen-rus-denizaltisi-alrosa-test-icin-karadenize-acildi-1058058939.html

Modernize edilen Rus denizaltısı ‘Alrosa’ test için Karadeniz'e açıldı

Modernize edilen Rus denizaltısı ‘Alrosa’ test için Karadeniz'e açıldı

Rusya’nın Karadeniz Filosu 13. tersanesinin sözcüsü Sergey Gorbaçov, Sputnik’e demecinde modernize edilen dizel elektrikli denizaltı ‘Alrosa’nın test için... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T18:53+0300

2022-06-28T18:53+0300

2022-06-28T18:53+0300

savunma

alrosa

denizaltı

rus

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Sergey Gorbaçov, Rus denizaltısı ‘Alrosa’nın test için Karadeniz'e açıldığı bilgisini verdi.Alrosa'nın Sivastopol'daki onarımı ve modernizasyonun mayıs ayında tamamlandığını ve denizaltının tersanedeki tüm testlerden geçtiğini belirten sözcü, “Alrosa'nın testlerinden önce, modernizasyon unsurlarıyla yapılan onarımların ardından başarılı bağlama testleri gerçekleştirildi. Denizaltı testlerin ardından filoya dahil olacak” dedi.Daha önce, 13.Tersane Müdürü Pavel Florya, Alrosa'nın yeni muharebe ve teknik yetenekler edindiğini ifade etmişti.2013 yılına kadar Karadeniz Filosunun faal durumdaki tek denizaltısı olan dizel-elektrikli denizaltı Alrosa, 2014 yılında onarım ve modernizasyon için filonun 13. tersanesine çekilmişti.Karadeniz’deki testlerin ardından Alrosa, 2014-2016 döneminde Karadeniz Filosuna dahil olan ve modern silahlarla donatılmış Novorossiysk, Rostov na-Donu, Starıy Oskol, Krasnodar, Velikiy Novgorod ve Kolpino denizaltılarının yanında yerini alacak.

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alrosa, denizaltı, rus