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Paşinyan: Laçin koridorundaki bazı yerleşimler Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek
Paşinyan: Laçin koridorundaki bazı yerleşimler Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında ulaşımı sağlayan Laçin koridorunda yeni bir güzergah oluşturulması nedeniyle... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T12:51+0300
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ermenistan
paşinyan
azerbaycan
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Güzergahın değiştirilmesi konusundaki ön mutabakatın Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasında sağlandığını anımsatan Paşinyan, daha güvenli bir ulaşım sağlanması güzergahın değiştirileceğini ve yeni koridorun tamamen Rus barış güçlerinin kontrolünde olacağını ifade etti. Bölgedeki Berdzor, Agavno ve Sus yerleşimlerinin ise Azerbaycan'ın kontrolüne geçeceğini belirten Paşinyan, "Berdzor sakinlerinin sorunlarını hükümet kararıyla çözüyoruz. Onlara daire verilecek. Bugün Laçin'de aileler yaşamıyor. Agavno sakinlerinin sorunları Dağlık Karabağ yönetimi tarafından çözülecek. Sus'taki durumla ilgili ise bir bilgim yok" ifadelerini kullandı. 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamada, tarafların mutabakatıyla üç sene içinde Laçin koridorunda yeni ulaşım güzergahının inşaat planının belirleneceği ve ardından Rus barış gücü birliklerinin bu güzergahın korunması için görevlendirileceği belirtilmişti.
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ermenistan, paşinyan, azerbaycan

Paşinyan: Laçin koridorundaki bazı yerleşimler Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek

12:51 28.06.2022 (güncellendi: 12:52 28.06.2022)
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Azerbaycan - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında ulaşımı sağlayan Laçin koridorunda yeni bir güzergah oluşturulması nedeniyle bölgedeki bir dizi yerleşim biriminin Azerbaycan'ın kontrolüne geçeceğini söyledi.
Güzergahın değiştirilmesi konusundaki ön mutabakatın Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasında sağlandığını anımsatan Paşinyan, daha güvenli bir ulaşım sağlanması güzergahın değiştirileceğini ve yeni koridorun tamamen Rus barış güçlerinin kontrolünde olacağını ifade etti.
Bölgedeki Berdzor, Agavno ve Sus yerleşimlerinin ise Azerbaycan'ın kontrolüne geçeceğini belirten Paşinyan, "Berdzor sakinlerinin sorunlarını hükümet kararıyla çözüyoruz. Onlara daire verilecek. Bugün Laçin'de aileler yaşamıyor. Agavno sakinlerinin sorunları Dağlık Karabağ yönetimi tarafından çözülecek. Sus'taki durumla ilgili ise bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.
9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamada, tarafların mutabakatıyla üç sene içinde Laçin koridorunda yeni ulaşım güzergahının inşaat planının belirleneceği ve ardından Rus barış gücü birliklerinin bu güzergahın korunması için görevlendirileceği belirtilmişti.
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