https://tr.sputniknews.com/20220628/putin-imzaladi-yurtdisindan-rusyaya-paralel-ithalat-yapilmasi-yasallasti-1058060151.html
Rusya lideri Putin imzaladı: Yurtdışından Rusya'ya paralel ithalat yapılması yasallaştı
Rusya lideri Putin imzaladı: Yurtdışından Rusya'ya paralel ithalat yapılması yasallaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında Rusya'ya paralel ithalat yapılmasını yasal hale getiren kanunu imzaladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T19:15+0300
2022-06-28T19:15+0300
2022-06-28T19:15+0300
ekonomi
rusya
vladimir putin
ithalat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057937130_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1dbd7e643c26baa20542c577fe59bc96.jpg
Yaptırımların Rusya pazarındaki durumu olumsuz etkilemesine karşı önlemler almaya devam eden Putin, bu kez paralel ithalatı yasallaştıran adımı attı.Putin'in imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre Rusya'ya paralel ithalat yoluyla malzeme getiren kişiler cezai ve idari sorumluluktan muaf tutulacak.Kanunla birlikte listesi Rusya hükümeti tarafından belirlenen mallar şeklinde tezahür eden fikri mülkiyet eserlerinin kullanılması hukuk ihlali sayılmayacak. Rusya Federasyon Komitesi Ekonomi Politikaları Komitesi Aleksandr Jukov, bu düzenlemenin hasım ülkelerin eylemleri nedeniyle ithal ürünlerin fiyatlarındaki artışı azaltma imkanı sunacağını ifade eti.
https://tr.sputniknews.com/20220628/canli--italya-basbakani-rusyanin-ukraynada-istikrarli-bir-sekilde-ilerlemesinden-endiseliyiz-1058050367.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057937130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_193fa649ccbd90a43f2ac466f9af1cdc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, ithalat
Rusya lideri Putin imzaladı: Yurtdışından Rusya'ya paralel ithalat yapılması yasallaştı
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında Rusya'ya paralel ithalat yapılmasını yasal hale getiren kanunu imzaladı.
Yaptırımların Rusya pazarındaki durumu olumsuz etkilemesine karşı önlemler almaya devam eden Putin, bu kez paralel ithalatı yasallaştıran adımı attı.
Putin'in imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre Rusya'ya paralel ithalat yoluyla malzeme getiren kişiler cezai ve idari sorumluluktan muaf tutulacak.
Kanunla birlikte listesi Rusya hükümeti tarafından belirlenen mallar şeklinde tezahür eden fikri mülkiyet eserlerinin kullanılması hukuk ihlali sayılmayacak.
Rusya Federasyon Komitesi Ekonomi Politikaları Komitesi Aleksandr Jukov, bu düzenlemenin hasım ülkelerin eylemleri nedeniyle ithal ürünlerin fiyatlarındaki artışı azaltma imkanı sunacağını ifade eti.