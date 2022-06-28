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https://tr.sputniknews.com/20220628/putin-imzaladi-yurtdisindan-rusyaya-paralel-ithalat-yapilmasi-yasallasti-1058060151.html
Rusya lideri Putin imzaladı: Yurtdışından Rusya'ya paralel ithalat yapılması yasallaştı
Rusya lideri Putin imzaladı: Yurtdışından Rusya'ya paralel ithalat yapılması yasallaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında Rusya'ya paralel ithalat yapılmasını yasal hale getiren kanunu imzaladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T19:15+0300
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ekonomi
rusya
vladimir putin
ithalat
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Yaptırımların Rusya pazarındaki durumu olumsuz etkilemesine karşı önlemler almaya devam eden Putin, bu kez paralel ithalatı yasallaştıran adımı attı.Putin'in imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre Rusya'ya paralel ithalat yoluyla malzeme getiren kişiler cezai ve idari sorumluluktan muaf tutulacak.Kanunla birlikte listesi Rusya hükümeti tarafından belirlenen mallar şeklinde tezahür eden fikri mülkiyet eserlerinin kullanılması hukuk ihlali sayılmayacak. Rusya Federasyon Komitesi Ekonomi Politikaları Komitesi Aleksandr Jukov, bu düzenlemenin hasım ülkelerin eylemleri nedeniyle ithal ürünlerin fiyatlarındaki artışı azaltma imkanı sunacağını ifade eti.
https://tr.sputniknews.com/20220628/canli--italya-basbakani-rusyanin-ukraynada-istikrarli-bir-sekilde-ilerlemesinden-endiseliyiz-1058050367.html
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rusya, vladimir putin, ithalat

Rusya lideri Putin imzaladı: Yurtdışından Rusya'ya paralel ithalat yapılması yasallaştı

19:15 28.06.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında Rusya'ya paralel ithalat yapılmasını yasal hale getiren kanunu imzaladı.
Yaptırımların Rusya pazarındaki durumu olumsuz etkilemesine karşı önlemler almaya devam eden Putin, bu kez paralel ithalatı yasallaştıran adımı attı.
Putin'in imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre Rusya'ya paralel ithalat yoluyla malzeme getiren kişiler cezai ve idari sorumluluktan muaf tutulacak.

Kanunla birlikte listesi Rusya hükümeti tarafından belirlenen mallar şeklinde tezahür eden fikri mülkiyet eserlerinin kullanılması hukuk ihlali sayılmayacak.

Rusya Federasyon Komitesi Ekonomi Politikaları Komitesi Aleksandr Jukov, bu düzenlemenin hasım ülkelerin eylemleri nedeniyle ithal ürünlerin fiyatlarındaki artışı azaltma imkanı sunacağını ifade eti.
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