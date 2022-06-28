https://tr.sputniknews.com/20220628/putin-imzaladi-yurtdisindan-rusyaya-paralel-ithalat-yapilmasi-yasallasti-1058060151.html

Rusya lideri Putin imzaladı: Yurtdışından Rusya'ya paralel ithalat yapılması yasallaştı

Rusya lideri Putin imzaladı: Yurtdışından Rusya'ya paralel ithalat yapılması yasallaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında Rusya'ya paralel ithalat yapılmasını yasal hale getiren kanunu imzaladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T19:15+0300

2022-06-28T19:15+0300

2022-06-28T19:15+0300

ekonomi

rusya

vladimir putin

ithalat

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Yaptırımların Rusya pazarındaki durumu olumsuz etkilemesine karşı önlemler almaya devam eden Putin, bu kez paralel ithalatı yasallaştıran adımı attı.Putin'in imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre Rusya'ya paralel ithalat yoluyla malzeme getiren kişiler cezai ve idari sorumluluktan muaf tutulacak.Kanunla birlikte listesi Rusya hükümeti tarafından belirlenen mallar şeklinde tezahür eden fikri mülkiyet eserlerinin kullanılması hukuk ihlali sayılmayacak. Rusya Federasyon Komitesi Ekonomi Politikaları Komitesi Aleksandr Jukov, bu düzenlemenin hasım ülkelerin eylemleri nedeniyle ithal ürünlerin fiyatlarındaki artışı azaltma imkanı sunacağını ifade eti.

https://tr.sputniknews.com/20220628/canli--italya-basbakani-rusyanin-ukraynada-istikrarli-bir-sekilde-ilerlemesinden-endiseliyiz-1058050367.html

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rusya, vladimir putin, ithalat