CANLI | İtalya Başbakanı: Rusya'nın Ukrayna'da istikrarlı bir şekilde ilerlemesinden endişeliyiz

İtalya Başbakanı Draghi: Rusya'nın Ukrayna'da istikrarlı bir şekilde ilerlemesinden endişeliyiz

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunda hızlı bir şekilde ilerlemesinden 'endişe duyduklarını' belirtti.

G7 zirvesinin ardından basın mensuplarına konuşan Draghi, "Rus güçlerinin son ​​iki hafta içinde Ukrayna topraklarındaki istikrarlı ilerlemesi endişe verici, ancak bu Kiev'e desteğimizin devam etmeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

Draghi, "Genel olarak Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda haberler iyi. Birçoğu limanları temizlemenin gerekli olduğunu düşündü, aslında gemilerin geçebileceği güvenli koridorlar olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.