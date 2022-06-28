CANLI | İtalya Başbakanı: Rusya'nın Ukrayna'da istikrarlı bir şekilde ilerlemesinden endişeliyiz

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunda hızlı bir şekilde ilerlemesinden 'endişe duyduklarını' belirterek, "Rus güçlerinin son iki hafta içinde Ukrayna topraklarındaki istikrarlı ilerlemesi endişe verici, ancak bu Kiev'e desteğimizin devam etmeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ortak Ateşkes Koordinasyon ve Kontrol Merkezi Temsilciliği, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemiyle Perevalsk kentine ateş açtığını ve saldırıda fırlatılan füzenin misket bombası taşıdığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tallinn'in Rusya'ya ve vatandaşlarına karşı düşmanca tutumu nedeniyle Rus vatandaşlarının Estonya'ya seyahat etmekten kaçınmasını tavsiye etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:01 28.06.2022
İtalya Başbakanı Draghi: Rusya'nın Ukrayna'da istikrarlı bir şekilde ilerlemesinden endişeliyiz
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunda hızlı bir şekilde ilerlemesinden 'endişe duyduklarını' belirtti.
G7 zirvesinin ardından basın mensuplarına konuşan Draghi, "Rus güçlerinin son iki hafta içinde Ukrayna topraklarındaki istikrarlı ilerlemesi endişe verici, ancak bu Kiev'e desteğimizin devam etmeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.
Draghi, "Genel olarak Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda haberler iyi. Birçoğu limanları temizlemenin gerekli olduğunu düşündü, aslında gemilerin geçebileceği güvenli koridorlar olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.