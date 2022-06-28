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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin: Yasadışı modern istihbarata sahip tek ülke Rusya
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin: Yasadışı modern istihbarata sahip tek ülke Rusya
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, yasadışı modern istihbarata sahip tek ülkenin Rusya olduğunu söyledi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T17:37+0300
2022-06-28T17:37+0300
savunma
rusya
rusya dış istihbart servisi (svr)
sergey narışkin
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e demecinde yurtdışında çalışabilen, son derece önemli bilgileri çıkarabilen modern yasadışı istihbarat servisine sahip tek ülkenin Rusya olduğunu ifade etti.Narışkin, “Rusya’nın sahip olduğu yasadışı istihbarat, gerçekten eşsiz. Hiç kimsede böylesi yok. Dünyada hiçbir ülke, yasadışı istihbarat görevlilerinin seçimi ve eğitimi için zaman içinde test edilmiş ve kanıtlanmış bu kadar güçlü araçlara, devletimizin güvenliğini sağlamak için hayati önem taşıyan bilgilerin edinilmesini organize etmeye yönelik bir metodolojiye sahip değil” dedi.Narışkin, efsanevi yasadışı istihbarat subayı, Sovyetler Birliği Kahramanı Gevork Vartanyan'ın ‘yabancı istihbarat servislerinin neden yasadışı istihbarat ajanları kullanmadığı’ sorusuna “Onların personelinde, Rus yasadışı ajanlarının sahip olduğu yürek ve ruhsal güç yok” yanıtını verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:“Onlar (yabancı ajanlar), yasadışı pozisyonlarda başarılı bir şekilde çalışabilirler, ancak nadiren ve çok kısa bir süre için. Özel yedek personelimiz gibi yıllarca özel koşullarda çalışmak, elbette onların gücünün çok ötesinde.”
https://tr.sputniknews.com/20220611/svr-baskani-nariskin-rusya-olmadan-yapilan-baris-istikrarli-ve-saglam-olamaz-1057279314.html
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rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin: Yasadışı modern istihbarata sahip tek ülke Rusya

17:37 28.06.2022
© Sputnik / Mihail Mokrushin / Fotoğraf bankasına girSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Mihail Mokrushin
/
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, yasadışı modern istihbarata sahip tek ülkenin Rusya olduğunu söyledi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e demecinde yurtdışında çalışabilen, son derece önemli bilgileri çıkarabilen modern yasadışı istihbarat servisine sahip tek ülkenin Rusya olduğunu ifade etti.
Narışkin, “Rusya’nın sahip olduğu yasadışı istihbarat, gerçekten eşsiz. Hiç kimsede böylesi yok. Dünyada hiçbir ülke, yasadışı istihbarat görevlilerinin seçimi ve eğitimi için zaman içinde test edilmiş ve kanıtlanmış bu kadar güçlü araçlara, devletimizin güvenliğini sağlamak için hayati önem taşıyan bilgilerin edinilmesini organize etmeye yönelik bir metodolojiye sahip değil” dedi.
Narışkin, efsanevi yasadışı istihbarat subayı, Sovyetler Birliği Kahramanı Gevork Vartanyan'ın ‘yabancı istihbarat servislerinin neden yasadışı istihbarat ajanları kullanmadığı’ sorusuna “Onların personelinde, Rus yasadışı ajanlarının sahip olduğu yürek ve ruhsal güç yok” yanıtını verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:
“Onlar (yabancı ajanlar), yasadışı pozisyonlarda başarılı bir şekilde çalışabilirler, ancak nadiren ve çok kısa bir süre için. Özel yedek personelimiz gibi yıllarca özel koşullarda çalışmak, elbette onların gücünün çok ötesinde.”
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
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