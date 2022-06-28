Senegal'de 'koyunların kralı' ladoum 70 bin dolara alıcı buluyor

© AA Kane, baktığı her koyuna isim verdiğini ve koyunların adeta çocukları, arkadaşları gibi olduğunu söyledi. Ağıldaki en iri ladoum olan Amar adını verdiği koyununun da kendisi için çok özel olduğunu belirten Kane, şunları kaydetti: "Amar isminde koyun çiftliği olan çok yakın bir arkadaşım vardı, onu kaybettiğimiz hafta bir oğlağımız oldu. Ben de onun hatırasına adını 'Amar' koydum. Amar, şampiyon bir aileden geliyor. Babası, annesi ve kardeşlerinin güzellik yarışmalarında dereceleri var. Hatta Amar'ın babasını 2 aylıkken 8 bin dolara sattım. 2 yaşına geldiğinde Senegal'in en güzel ladoumu seçilince bu sefer 50 bin dolar vererek geri aldım. Amar'ın bedeli, bugün en az 30-40 bin dolar ama şu an asla satmam. Harika bir genetiği var, çok güzel ve sağlıklı. Daha 2 yaşında olmasına rağmen 145 kilogram ama istesek 1 ayda bile 160-170 kilolara rahatlıkla ulaşır." Kane, koyunlarıyla arasında özel bir bağ bulunduğunu vurgulayarak "Burada koyunlarlayken kendimi daima tatilde hissediyorum. Şehir dışına çıktığımda aklım koyunlarda kalıyor, ne yiyorlar, ne yapıyorlar çocuk gibi onları merak ediyorum" dedi.