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‘Türkiye’nin en büyük kalibreli makineli tüfeği’ SSB tarafından kalifiye edildi
‘Türkiye’nin en büyük kalibreli makineli tüfeği’ SSB tarafından kalifiye edildi
Türk firması Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen CANiK M2 QCB 12,7 mm ağır makineli tüfek Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kalifiye edildi. Firma bu... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T14:05+0300
2022-06-28T14:07+0300
savunma
savunma sanayii başkanlığı
savunma sanayi
tüfek
silah
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Anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konularına odaklanan SEDEC fuarı Ankara’da başladı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği fuarda, Samsun Yurt Savunma firmasının CANiK M2 QCB 12,7 mm (0.50 kalibre) ağır makineli tüfeği de sergilendi. Firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre geçtiğimiz haftalarda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kalifiye edilen bu tüfek, Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği unvanını kazandı.Dünyada kendini muharebede en çok kanıtlamış ağır makineli tüfeği olan .50 kalibre makineli tüfek Türk firması tarafından birtakım yeniden tasarım ve iyileştirmelerle hizmete sunuldu. Geleneksel M2 tüfeği üzerinde yapılan çalışmalarla ateşleme mekanizmasının ömrü iki katına çıkarıldı, kullanım ömrü ve dağılım oranı iyileştirildi. Öte yandan makineli tüfeğin üzerine çeşitli optik ve aydınlatma ekipmanları da monte edebilecek.Hızlı değiştirilebilir namluya sahip CANiK M2 QCB, zırhlı ve zırhsız araçlarda, deniz platformlarında ve tripod ayaklığı üzerinde piyade tarafından anti-materyal ve anti-personel amaçlarıyla kullanılacak.Firma yetkilileri ürünün şimdiden Malezya gibi birçok ülkeye ihraç edildiğini yakın dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini beklediklerini de kaydetti.
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Turan Salcı
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savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi, tüfek, silah

‘Türkiye’nin en büyük kalibreli makineli tüfeği’ SSB tarafından kalifiye edildi

14:05 28.06.2022 (güncellendi: 14:07 28.06.2022)
© Sputnik / Turan SalcıCANiK M2 QCB 12,7 mm ağır makineli tüfek
CANiK M2 QCB 12,7 mm ağır makineli tüfek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı
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Türk firması Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen CANiK M2 QCB 12,7 mm ağır makineli tüfek Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kalifiye edildi. Firma bu ürünün Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olduğunu ifade ediyor.
Anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konularına odaklanan SEDEC fuarı Ankara’da başladı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği fuarda, Samsun Yurt Savunma firmasının CANiK M2 QCB 12,7 mm (0.50 kalibre) ağır makineli tüfeği de sergilendi. Firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre geçtiğimiz haftalarda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kalifiye edilen bu tüfek, Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği unvanını kazandı.
Dünyada kendini muharebede en çok kanıtlamış ağır makineli tüfeği olan .50 kalibre makineli tüfek Türk firması tarafından birtakım yeniden tasarım ve iyileştirmelerle hizmete sunuldu. Geleneksel M2 tüfeği üzerinde yapılan çalışmalarla ateşleme mekanizmasının ömrü iki katına çıkarıldı, kullanım ömrü ve dağılım oranı iyileştirildi. Öte yandan makineli tüfeğin üzerine çeşitli optik ve aydınlatma ekipmanları da monte edebilecek.
Hızlı değiştirilebilir namluya sahip CANiK M2 QCB, zırhlı ve zırhsız araçlarda, deniz platformlarında ve tripod ayaklığı üzerinde piyade tarafından anti-materyal ve anti-personel amaçlarıyla kullanılacak.
Firma yetkilileri ürünün şimdiden Malezya gibi birçok ülkeye ihraç edildiğini yakın dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini beklediklerini de kaydetti.
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