https://tr.sputniknews.com/20220628/washington-post-putinin-sozleri-bosnali-sirplarin-liderini-cok-etkiledi-1058060105.html

Washington Post: Putin'in sözleri Bosnalı Sırpların liderini çok etkiledi

Washington Post: Putin'in sözleri Bosnalı Sırpların liderini çok etkiledi

Washington Post gazetesi, Bosnalı Sırp lider Dodik’in Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözlerinden çok etkilendiğini yazdı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T19:22+0300

2022-06-28T19:22+0300

2022-06-28T19:22+0300

vladimir putin

dünya

milorad dodik

bosnalı sırplar

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Washington Post gazetesi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştığını aktardı.Gazete, Rus liderin sözlerinden çok etkilendiğine vurgu yaptığı politikacının “Putin bana tek bir şey söyledi: Biz dostlarımızı terk etmeyiz” ifadelerine yer verdi.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, 15-18 Haziran tarihleri arasında Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenmişti.

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vladimir putin, milorad dodik, bosnalı sırplar