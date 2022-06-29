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https://tr.sputniknews.com/20220629/airbnb-koronavirus-salgini-nedeniyle-uyguladigi-parti-yasagini-kalici-hale-getirdi-1058083202.html
Airbnb parti yasağını kalıcı hale getirdi
Airbnb parti yasağını kalıcı hale getirdi
Konut kiralama platformu Airbnb, platformda kiralamaya sunulan evlerde parti ve diğer etkinliklere yönelik koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirdiği... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T10:56+0300
2022-06-29T10:59+0300
yaşam
airbnb
parti
yasak
ev
ev sahibi
daire
kiralık
kiralık ev
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ABD merkezli konut kiralama platformu Airbnb, Ağustos 2020'de koronavirüs salgını tedbirleri gereğince yürürlüğe konan parti ve etkinlik düzenleme yasağının kalıcı hale getirildiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, Airbnb evlerinde düzenlenen partilere dair şikayetlerin dünya çapında yüzde 44 oranında azaldığı belirtilerek, söz konusu kuralın zaman içinde bir halk sağlığı önlemi olmanın ötesine geçerek ev sahipleri ve komşularının memnun ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Koronavirüs salgını sırasında birçok bar ve kulübün kapatıldığı veya bir araya gelmelerin kısıtlandığı bir dönemde yasağa rağmen bazı kişilerin Airbnb aracılığıyla da dahil olmak üzere, kiralık evlere parti taşıdıkları belirtilerek, şöyle denildi:Airbnb, yasağın ev sahipleri ve komşular tarafından olumlu karşılandığının altını çizdi.
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airbnb, parti, yasak, ev, ev sahibi , daire, kiralık, kiralık ev

Airbnb parti yasağını kalıcı hale getirdi

10:56 29.06.2022 (güncellendi: 10:59 29.06.2022)
© AFP 2022Airbnb
Airbnb - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022
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Konut kiralama platformu Airbnb, platformda kiralamaya sunulan evlerde parti ve diğer etkinliklere yönelik koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirdiği geçici yasağın kalıcı olduğunu duyurdu.
ABD merkezli konut kiralama platformu Airbnb, Ağustos 2020'de koronavirüs salgını tedbirleri gereğince yürürlüğe konan parti ve etkinlik düzenleme yasağının kalıcı hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, Airbnb evlerinde düzenlenen partilere dair şikayetlerin dünya çapında yüzde 44 oranında azaldığı belirtilerek, söz konusu kuralın zaman içinde bir halk sağlığı önlemi olmanın ötesine geçerek ev sahipleri ve komşularının memnun ettiği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçici yasağın etkili olduğu anlaşıldı ve bugün söz konusu yasağı politikamız haline getiriyoruz. Açık davetli toplantılar da dahil olmak üzere, rahatsız edici partiler ve etkinlikler yasaklı olmaya devam edecek. 'Parti evi' kapsamında değerlendirilen konutlar da katı bir şekilde yasaklanacak."
Koronavirüs salgını sırasında birçok bar ve kulübün kapatıldığı veya bir araya gelmelerin kısıtlandığı bir dönemde yasağa rağmen bazı kişilerin Airbnb aracılığıyla da dahil olmak üzere, kiralık evlere parti taşıdıkları belirtilerek, şöyle denildi:
"Bu, hem yetkisiz tarafların rahatsız ediciliği hem de bu tür toplantıların virüsü yayma riski nedeniyle bizi endişelendirdi."
Airbnb, yasağın ev sahipleri ve komşular tarafından olumlu karşılandığının altını çizdi.
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