https://tr.sputniknews.com/20220629/airbnb-koronavirus-salgini-nedeniyle-uyguladigi-parti-yasagini-kalici-hale-getirdi-1058083202.html

Airbnb parti yasağını kalıcı hale getirdi

Airbnb parti yasağını kalıcı hale getirdi

Konut kiralama platformu Airbnb, platformda kiralamaya sunulan evlerde parti ve diğer etkinliklere yönelik koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirdiği... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T10:56+0300

2022-06-29T10:56+0300

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yaşam

airbnb

parti

yasak

ev

ev sahibi

daire

kiralık

kiralık ev

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ABD merkezli konut kiralama platformu Airbnb, Ağustos 2020'de koronavirüs salgını tedbirleri gereğince yürürlüğe konan parti ve etkinlik düzenleme yasağının kalıcı hale getirildiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, Airbnb evlerinde düzenlenen partilere dair şikayetlerin dünya çapında yüzde 44 oranında azaldığı belirtilerek, söz konusu kuralın zaman içinde bir halk sağlığı önlemi olmanın ötesine geçerek ev sahipleri ve komşularının memnun ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Koronavirüs salgını sırasında birçok bar ve kulübün kapatıldığı veya bir araya gelmelerin kısıtlandığı bir dönemde yasağa rağmen bazı kişilerin Airbnb aracılığıyla da dahil olmak üzere, kiralık evlere parti taşıdıkları belirtilerek, şöyle denildi:Airbnb, yasağın ev sahipleri ve komşular tarafından olumlu karşılandığının altını çizdi.

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