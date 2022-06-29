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Bodrum'da kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı
Bodrum'da kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümüş ceset çıktı. Üniversite yolu üzerinde üzerine toprak dökülmüş, kum dolu çuvaldan çıkan erkek... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T03:38+0300
2022-06-29T03:38+0300
türkiye
muğla
bodrum
ceset
erkek
torba
kum
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Muğla Bodrum'da Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde bir toprak yığınından koku geldiğini fark eden çevredekiler, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede kum yığını altında içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval çıktı. Cesedin, yaklaşık bir ay önce öldüğü öne sürülen yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Bulunan cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset olay yerinden alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220629/avcilarda-genc-kadin-evinde-olu-bulundu-1058078729.html
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muğla
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muğla, bodrum, ceset, erkek, torba, kum

Bodrum'da kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

03:38 29.06.2022
© İHAMuğla’nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümüş ceset çıktı. Üniversite yolu üzerinde üzerine toprak dökülmüş, kum dolu çuvaldan çıkan erkek cesedi için ekipler çevrede uzun süre incelemelerde bulundu.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümüş ceset çıktı. Üniversite yolu üzerinde üzerine toprak dökülmüş, kum dolu çuvaldan çıkan erkek cesedi için ekipler çevrede uzun süre incelemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© İHA
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümüş ceset çıktı. Üniversite yolu üzerinde üzerine toprak dökülmüş, kum dolu çuvaldan çıkan erkek cesedi için ekipler çevrede uzun süre incelemelerde bulundu.
Muğla Bodrum'da Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde bir toprak yığınından koku geldiğini fark eden çevredekiler, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede kum yığını altında içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval çıktı.
Cesedin, yaklaşık bir ay önce öldüğü öne sürülen yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Bulunan cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset olay yerinden alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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