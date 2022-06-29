https://tr.sputniknews.com/20220629/bodrumda-kum-dolu-cuvalin-icinden-ceset-cikti-1058079034.html

Bodrum'da kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

Bodrum'da kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümüş ceset çıktı. Üniversite yolu üzerinde üzerine toprak dökülmüş, kum dolu çuvaldan çıkan erkek... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T03:38+0300

2022-06-29T03:38+0300

2022-06-29T03:38+0300

türkiye

muğla

bodrum

ceset

erkek

torba

kum

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Muğla Bodrum'da Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde bir toprak yığınından koku geldiğini fark eden çevredekiler, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede kum yığını altında içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval çıktı. Cesedin, yaklaşık bir ay önce öldüğü öne sürülen yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Bulunan cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset olay yerinden alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220629/avcilarda-genc-kadin-evinde-olu-bulundu-1058078729.html

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muğla, bodrum, ceset, erkek, torba, kum