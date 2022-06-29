https://tr.sputniknews.com/20220629/borsa-gunun-ilk-yarisinda-geriledi-1058093371.html
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.85 azalışla 2.468.98 puana geriledi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T14:08+0300
2022-06-29T14:08+0300
2022-06-29T14:08+0300
ekonomi
türkiye
bist
bist-100
borsa istanbul
ekonomi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21.26 puan değer kaybederek 2.468.98'e indi. Toplam işlem hacmi 14.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0.46 ve holding endeksi yüzde 0.93 değer kaybetti.Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde ise denge arayışının öne çıktığını söyledi.Bugün ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.520 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220627/dunyanin-en-agresif-merkez-bankasi-faizi-yuzde-200e-cikardi-1057994467.html
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türkiye, bist, bist-100, borsa istanbul, ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.85 azalışla 2.468.98 puana geriledi.
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21.26 puan değer kaybederek 2.468.98'e indi. Toplam işlem hacmi 14.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0.46 ve holding endeksi yüzde 0.93 değer kaybetti.
Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde ise denge arayışının öne çıktığını söyledi.
Bugün ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.520 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.