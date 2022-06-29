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Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu
Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın’ın cenazesi Beşiktaş’taki özel hastaneden alınarak Zincirlikuyu gasilhanesine götürüldü. Oğlu Murat Arkın, "Bölünülmeye... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T13:00+0300
2022-06-29T13:05+0300
cüneyt arkın
yaşam
ölüm
oyuncu
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Cüneyt Arkın’ın oğulları Murat ve Kaan hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı. Arkın’ın cenazesi defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi. Usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.Usta ismin oğlu Murat Arkın hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.Usta oyuncu Cüneyt Arkın kalbinin durması sonucu Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Sevenleri hastaneye akın ederken, Arkın anısına konulan deftere notlar düşüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220628/doktorundan-cuneyt-arkinin-olumuyle-ilgili-aciklama-1058047208.html
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cüneyt arkın, ölüm, oyuncu

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu

13:00 29.06.2022 (güncellendi: 13:05 29.06.2022)
© DHAMurat Arkın
Murat Arkın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© DHA
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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın’ın cenazesi Beşiktaş’taki özel hastaneden alınarak Zincirlikuyu gasilhanesine götürüldü. Oğlu Murat Arkın, "Bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.
Cüneyt Arkın’ın oğulları Murat ve Kaan hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı. Arkın’ın cenazesi defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi. Usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
Usta ismin oğlu Murat Arkın hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın kalbinin durması sonucu Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Sevenleri hastaneye akın ederken, Arkın anısına konulan deftere notlar düşüldü.
Prof Dr. Ferah Ece, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
YAŞAM
Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama
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