https://tr.sputniknews.com/20220629/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058080702.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 16.65 liradan işlem görürken, euro 17.54 TL'de seyrediyor. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T09:23+0300
2022-06-29T09:23+0300
2022-06-29T09:23+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053997857_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ebc220025b24e5ae123737eaa7c514de.jpg
Dolar, 29 Haziran 2022 sabahında 16,65 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,6551 lira, satış fiyatı 16,6697 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 17,5442 lira alış fiyatı, 17,5472 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1800 dolar bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 1821 dolardan işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 975 lira,Çeyrek altın 1600 lira,Yarım altın 3200 lira,Tam altın 6382 liradan el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220628/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058028888.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053997857_83:0:731:486_1920x0_80_0_0_c344a055c579fa93eaf3ee7ebdf665d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar 16.65 liradan işlem görürken, euro 17.54 TL'de seyrediyor.
Dolar, 29 Haziran 2022 sabahında 16,65 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,6551 lira, satış fiyatı 16,6697 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 17,5442 lira alış fiyatı, 17,5472 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 1800 dolar bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.
Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 1821 dolardan işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Tam altın 6382 liradan el değiştiriyor.