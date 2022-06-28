https://tr.sputniknews.com/20220628/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058028888.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 16.57 liradan başladı euro ise 17.54 liradan fiyatlanıyor. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T09:31+0300
2022-06-28T09:31+0300
2022-06-28T09:31+0300
ekonomi
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çeyrek altın
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Dolar ve euroda ticari kredi düzenlemesi sonrası oynaklık sürüyor.Dün ilk işlemlerine 16.09 seviyesinde başlayan dolar/TL 16.55-56'larda günü tamamladı.Euro, Çarşamba'dan itibaren açıklanacak olan ve euro bölgesinde enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini göstermesi beklenen verilerden destek bulurken yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugünkü konuşmasını izleyecekler.Dolar endeksi Fed'in sıkı para politikalarının küresel resesyon tetikleyeceği endişeleriyle gücünü korudu. Bu ay içinde 20 yılın zirvesi olan 105.79'a kadar yükselen dolar endeksi 103.93'de yatay seyretti.Fed’in resesyon sonrası faiz indireceği beklentileri kuvvetleniyor. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak Almanya enflasyon verilerini, perşembe günü Fransa enflasyon rakamlarını ve cuma günü açıklanacak euro bölgesi verilerini izleyecekler.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.824.51 dolar ile yatay işlem görürken gram altın 973 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını ise 6.345 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220627/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057978790.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, çeyrek altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 16.57 liradan başladı euro ise 17.54 liradan fiyatlanıyor.
Dolar ve euroda ticari kredi düzenlemesi sonrası oynaklık sürüyor.
Dün ilk işlemlerine 16.09 seviyesinde başlayan dolar/TL 16.55-56'larda günü tamamladı.
Euro, Çarşamba'dan itibaren açıklanacak olan ve euro bölgesinde enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini göstermesi beklenen verilerden destek bulurken yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugünkü konuşmasını izleyecekler.
Dolar endeksi Fed'in sıkı para politikalarının küresel resesyon tetikleyeceği endişeleriyle gücünü korudu. Bu ay içinde 20 yılın zirvesi olan 105.79'a kadar yükselen dolar endeksi 103.93'de yatay seyretti.
Fed’in resesyon sonrası faiz indireceği beklentileri kuvvetleniyor. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak Almanya enflasyon verilerini, perşembe günü Fransa enflasyon rakamlarını ve cuma günü açıklanacak euro bölgesi verilerini izleyecekler.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.824.51 dolar ile yatay işlem görürken gram altın 973 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını ise 6.345 liradan satılıyor.