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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220628/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058028888.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 16.57 liradan başladı euro ise 17.54 liradan fiyatlanıyor. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T09:31+0300
2022-06-28T09:31+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
türk lirası
çeyrek altın
gram altın
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Dolar ve euroda ticari kredi düzenlemesi sonrası oynaklık sürüyor.Dün ilk işlemlerine 16.09 seviyesinde başlayan dolar/TL 16.55-56'larda günü tamamladı.Euro, Çarşamba'dan itibaren açıklanacak olan ve euro bölgesinde enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini göstermesi beklenen verilerden destek bulurken yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugünkü konuşmasını izleyecekler.Dolar endeksi Fed'in sıkı para politikalarının küresel resesyon tetikleyeceği endişeleriyle gücünü korudu. Bu ay içinde 20 yılın zirvesi olan 105.79'a kadar yükselen dolar endeksi 103.93'de yatay seyretti.Fed’in resesyon sonrası faiz indireceği beklentileri kuvvetleniyor. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak Almanya enflasyon verilerini, perşembe günü Fransa enflasyon rakamlarını ve cuma günü açıklanacak euro bölgesi verilerini izleyecekler.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.824.51 dolar ile yatay işlem görürken gram altın 973 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını ise 6.345 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220627/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057978790.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, çeyrek altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:31 28.06.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Dolar güne 16.57 liradan başladı euro ise 17.54 liradan fiyatlanıyor.
Dolar ve euroda ticari kredi düzenlemesi sonrası oynaklık sürüyor.
Dün ilk işlemlerine 16.09 seviyesinde başlayan dolar/TL 16.55-56'larda günü tamamladı.
Euro, Çarşamba'dan itibaren açıklanacak olan ve euro bölgesinde enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini göstermesi beklenen verilerden destek bulurken yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugünkü konuşmasını izleyecekler.
Dolar endeksi Fed'in sıkı para politikalarının küresel resesyon tetikleyeceği endişeleriyle gücünü korudu. Bu ay içinde 20 yılın zirvesi olan 105.79'a kadar yükselen dolar endeksi 103.93'de yatay seyretti.
Fed’in resesyon sonrası faiz indireceği beklentileri kuvvetleniyor. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak Almanya enflasyon verilerini, perşembe günü Fransa enflasyon rakamlarını ve cuma günü açıklanacak euro bölgesi verilerini izleyecekler.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.824.51 dolar ile yatay işlem görürken gram altın 973 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını ise 6.345 liradan satılıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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