https://tr.sputniknews.com/20220629/dso-110-ulkede-kovid-19-vakalari-artiyor-1058113460.html

DSÖ: 110 ülkede Kovid-19 vakaları artıyor

DSÖ: 110 ülkede Kovid-19 vakaları artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarına neden... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T22:21+0300

2022-06-29T22:21+0300

2022-06-29T22:21+0300

koronavirüs

kovid-19

uyarı

vaka

vaka sayısı

artış

tedros adhanom ghebreyesus

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056436186_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_95ce62bc2c78e01663394e12b5d79abc.jpg

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 100'den fazla ülkede arttığına dikkat çekti. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarına neden olduğunu ifade ederek, “110 ülkede vakalar artıyor ve genel küresel vakaların yüzde 20 artmasına neden oluyor. 6 DSÖ bölgesinden üçünde ölümler arttı” dedi.Kovid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çeken Ghebreyesus, “Salgın değişim gösteriyor ama bitmedi. İlerleme kaydettik ama bitmedi. Raporlama ve genomik dizilimler azaldıkça virüsü takip etme yeteneğimiz tehdit altında, yani Omicron'u takip etmek ve gelecekte ortaya çıkan varyantları analiz etmek zorlaşıyor” ifadelerini kullandı'Aşılar sayesinde 20 milyon hayatın kurtarıldığı tahmin ediliyor'DSÖ'nün tüm ülkelere nüfuslarının en az yüzde 70'ini aşılamasını istediği sürenin daraldığına dikkat çeken Ghebreyesus, “Son 18 ayda, dünya çapında 12 milyardan fazla aşı dağıtıldı. Dünyadaki sağlık çalışanlarının yüzde 75'i ve 60 yaş üzerindekiler aşılanmış durumda. Aşılar sayesinde 20 milyon hayatın kurtarıldığı tahmin ediliyor” dedi.Sadece 58 ülke yüzde 70 aşılama hedefine ulaşıldığını ifade eden Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelerin bunu başarmasının mümkün olmadığını aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220626/1057961156.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kovid-19, uyarı, vaka, vaka sayısı, artış, tedros adhanom ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)