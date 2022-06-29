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DSÖ: 110 ülkede Kovid-19 vakaları artıyor
DSÖ: 110 ülkede Kovid-19 vakaları artıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarına neden... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T22:21+0300
2022-06-29T22:21+0300
koronavirüs
kovid-19
uyarı
vaka
vaka sayısı
artış
tedros adhanom ghebreyesus
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 100'den fazla ülkede arttığına dikkat çekti. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarına neden olduğunu ifade ederek, “110 ülkede vakalar artıyor ve genel küresel vakaların yüzde 20 artmasına neden oluyor. 6 DSÖ bölgesinden üçünde ölümler arttı” dedi.Kovid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çeken Ghebreyesus, “Salgın değişim gösteriyor ama bitmedi. İlerleme kaydettik ama bitmedi. Raporlama ve genomik dizilimler azaldıkça virüsü takip etme yeteneğimiz tehdit altında, yani Omicron'u takip etmek ve gelecekte ortaya çıkan varyantları analiz etmek zorlaşıyor” ifadelerini kullandı'Aşılar sayesinde 20 milyon hayatın kurtarıldığı tahmin ediliyor'DSÖ'nün tüm ülkelere nüfuslarının en az yüzde 70'ini aşılamasını istediği sürenin daraldığına dikkat çeken Ghebreyesus, “Son 18 ayda, dünya çapında 12 milyardan fazla aşı dağıtıldı. Dünyadaki sağlık çalışanlarının yüzde 75'i ve 60 yaş üzerindekiler aşılanmış durumda. Aşılar sayesinde 20 milyon hayatın kurtarıldığı tahmin ediliyor” dedi.Sadece 58 ülke yüzde 70 aşılama hedefine ulaşıldığını ifade eden Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelerin bunu başarmasının mümkün olmadığını aktardı.
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kovid-19, uyarı, vaka, vaka sayısı, artış, tedros adhanom ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)

DSÖ: 110 ülkede Kovid-19 vakaları artıyor

22:21 29.06.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALÇin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldığı bildirildi.
Çin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarına neden olduğunu ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 100'den fazla ülkede arttığına dikkat çekti.
Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarına neden olduğunu ifade ederek, “110 ülkede vakalar artıyor ve genel küresel vakaların yüzde 20 artmasına neden oluyor. 6 DSÖ bölgesinden üçünde ölümler arttı” dedi.
Kovid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çeken Ghebreyesus, “Salgın değişim gösteriyor ama bitmedi. İlerleme kaydettik ama bitmedi. Raporlama ve genomik dizilimler azaldıkça virüsü takip etme yeteneğimiz tehdit altında, yani Omicron'u takip etmek ve gelecekte ortaya çıkan varyantları analiz etmek zorlaşıyor” ifadelerini kullandı

'Aşılar sayesinde 20 milyon hayatın kurtarıldığı tahmin ediliyor'

DSÖ'nün tüm ülkelere nüfuslarının en az yüzde 70'ini aşılamasını istediği sürenin daraldığına dikkat çeken Ghebreyesus, “Son 18 ayda, dünya çapında 12 milyardan fazla aşı dağıtıldı. Dünyadaki sağlık çalışanlarının yüzde 75'i ve 60 yaş üzerindekiler aşılanmış durumda. Aşılar sayesinde 20 milyon hayatın kurtarıldığı tahmin ediliyor” dedi.
Sadece 58 ülke yüzde 70 aşılama hedefine ulaşıldığını ifade eden Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelerin bunu başarmasının mümkün olmadığını aktardı.
Avrupa'da yayılan maymun çiçeği virüsü vakaları ABD'ye de sıçradı. Massachusetts'li bir kişiye Kanada'ya seyahat ettikten sonra hastalık teşhisi konuldu. İngiltere'de de 2 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 9'a yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
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