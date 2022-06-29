https://tr.sputniknews.com/20220629/elektronik-ticaret-kanun-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-1058100110.html
Elektronik ticaret kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Elektronik ticaret kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Elektronik ticarete ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonda kabul edildi. Teklifle tedarikçi firmalar indirim yapmaya zorlanamayacak... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T16:25+0300
2022-06-29T16:25+0300
2022-06-29T16:25+0300
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Elektronik ticaret kanun teklifi komisyonda kabul edildi
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Elektronik ticarete ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonda kabul edildi. Teklifle tedarikçi firmalar indirim yapmaya zorlanamayacak, platformlar 5 gün içinde tedarikçilere ödeme yapacak.