Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220629/elektronik-ticaret-kanun-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-1058100110.html
Elektronik ticaret kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Elektronik ticaret kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Elektronik ticarete ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonda kabul edildi. Teklifle tedarikçi firmalar indirim yapmaya zorlanamayacak... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T16:25+0300
2022-06-29T16:25+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049500613_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_21511479ff9fb074217eac8416b27317.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049500613_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cfbe1fc50a383b02a1a5b1e5ea7fff6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meclis

Elektronik ticaret kanun teklifi komisyonda kabul edildi

16:25 29.06.2022
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Elektronik ticarete ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonda kabul edildi. Teklifle tedarikçi firmalar indirim yapmaya zorlanamayacak, platformlar 5 gün içinde tedarikçilere ödeme yapacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала