https://tr.sputniknews.com/20220629/endonezyada-bir-bar-muhammed-isimli-kisilere-ucretsiz-icki-kampanyasi-baslattigi-icin-kapatildi-1058081397.html

Endonezya'da bir bar, 'Muhammed' isimli kişilere ücretsiz içki kampanyası başlattığı için kapatıldı

Endonezya'da bir bar, 'Muhammed' isimli kişilere ücretsiz içki kampanyası başlattığı için kapatıldı

Endonezyalı yetkililer, Mohammad veya Maria adına sahip kişilere ücretsiz içecek sunan bir kampanya nedeniyle 'dine hakaret' ile suçlanan bir bar ve restoran... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T10:10+0300

2022-06-29T10:10+0300

2022-06-29T10:15+0300

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endonezya

dine hakaret

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içki

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En fazla Müslümanın yaşadığı ülke olan Endonezya'da 'dine hakaret' yasalarının ülkedeki hoşgörü ve çeşitliliğe karşı kullanıldığı yönündeki eleştiriler sürerken, başkent Cakarta'da sıradışı bir olay yaşandı. 'Holywings' (Kutsal Kanatlar) isimli bir restoran&bar zincirinin başlattığı, 'Muhammed veya Maria (Meryem) isimli kişilere Perşembe günleri ücretsiz cin' kampanyası dini gruplar tarafından hedef alınınca restoranın 6 çalışanı 'dine hakaret' ile suçlandı.Ardından, başkent Cakarta'daki 12 restoran, içki satış ruhsatlarının iptal edilmesi nedeniyle mühürlendi.Holywings Endonezya, restoran zinciri yönetiminin bilgisi olmadan başlatıldığını söylediği kampanya için özür diledi. Polis, çalışanların söz konusu kampanyayı satış hedeflerini tutturmak için oluşturduğunu söyledi.Endonezya'da dine hakaretten suçlu bulunan kişiler 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.İnsan Haklarını İzleme Örgütü'nde Endonezya uzmanı olarak görev yapan Andreas Harsono, ülkedeki dine hakaret yasasının ve internet faaliyetlerini düzenleyen bir diğer yasanın gittikçe daha fazla tehlikeli hale geldiğini kaydetti. Harsono, "Söz konusu 6 kişi sadece bir içki kampanyası başlattı. Belki bu gittikçe daha da İslamileşen bir ülkede saçma olabilir, ama uluslararası standartlara göre asla bir suç değil" dedi.Daha önce de Cakarta'nın eski Hıristiyan Valisi Basuki "Ahok" Purnama, dine hakaret suçlamasıyla 2017'de iki yıl hapse çarptırılmıştı.İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre Endonezya'da dine hakaret yasasının 1965'te kabul edilmesinden bu yana, çoğu dini azınlıklara mensup 150'den fazla kişi söz konusu suçlamayla hapse atıldı.

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endonezya, dine hakaret, restoran, bar, içki