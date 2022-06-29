https://tr.sputniknews.com/20220629/hindistandaki-dini-gerilimde-bir-hindunun-kafasi-kesildi-seyhten-talibanlasmayin-uyarisi-1058096070.html

Hindistan'daki dini gerilimde bir Hindu'nun kafası kesildi: Sufi şeyhten 'Talibanlaşmayın' uyarısı

Hindistan'daki dini gerilimde bir Hindu'nun kafası kesildi: Sufi şeyhten 'Talibanlaşmayın' uyarısı

Hindistan, iktidar partisi sözcüsünün Hz. Muhammed hakkında aşağılayıcı bulunan sözler sarf etmesi sonrası görevden alınmasına rağmen durulmuyor. Sözcüye... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T15:38+0300

2022-06-29T15:38+0300

2022-06-29T15:43+0300

dünya

hindistan

kafa kesme

hindu

müslüman

hz. muhammed

hakaret

bharatiya janata partisi (bjp)

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Bir yandan Rusya yaptırımlarına uymayıp Moskova ile iyi ilişkiler yürüttüğü için ABD ve Britanya'nın sıkı markajına girerken diğer yandan Hindu-Müslüman fay hattı yeniden tetiklenen Hindistan'da 'Muhammed peygambere hakaret' gerilimi bir Hindu erkeğin kafasının kesilmesiyle alevlendi. Hindistan'ın Racastan eyaletinin Udaipur şehrinde Kanhaiya Lal isimli Hindu terzinin kafasını kesen iki Müslümanın bunu videoya çekip internette yayımlaması, dinsel gerilime tavan yaptırdı. İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) Ulusal Sözcüsü Nupur Sharma'yı Muhammed peygamber hakkında aşağılayıcı bulunan sözler sarf etmesi sonrası görevden almıştı. Videoya göre dükkana müşteri rolü yaparak giren ikiliden biri, beden ölçülerini alan terzinin gırtlağını satırla kesti. Kafa kesenler, eylemi, kurbanın Nupur Sharma'nın Muhammed peygamber hakkındaki sözlerini desteklemesine 'misilleme' olarak gerekçelendirdi. Videoda kimliklerini Gus Muhammad ve Muhammed Riyaz Ensari olarak açıklayan iki faili yakalayan polis, halka itidal çağrısı yaparken, medya kuruluşlarından cinayetin videosunu 'seyredilemeyecek kadar ürkütücü' olduğu için yayımlamamalarını istedi.Modi'yi öldürmekle tehdit ettilerİkili, çektikleri bir başka videoda, cinayetle övünürken, ellerindeki satırları sallayarak BJP'li Başbakan Narendra Modi'yi öldürmekle tehdit etti.Cinayete tepki olarak kundaklama ve yağma olaylarına sahne olan Udaipur'da dün gece kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi, eyalette büyük grupların toplanması yasaklandı, internete erişim kesildi.Hindistan federal hükümeti, ülkenin bir numaralı terörle mücadele dairesi Ulusal Soruşturma Kurumu'ndan olayı soruşturmasını istedi. Açıklamada 'cinayete herhangi bir organizasyonun ve uluslararası bağlantıların müdahil olup olmadığının kapsamlı şekilde soruşturulacağı' kaydedildi.'IŞİD etkisi altındalar, Pakistan'la bağlantıları var'' Hindistan haber kanalı NDTV, kaynaklara dayanarak, katil zanlısı Muhammed Riyaz Ensari'nin Pakistan bağlantıları olduğunu iddia etti. Habere göre Ensari'nin Pakistan'da üslü bir terör örgütüyle ilişkisi var. Kaynaklara göre ikili IŞİD videolarını çokça izledi ve IŞİD'den fazlasıyla etkilendi. 'Terörü yaymak için yapıldı'Polis Terörle Mücadele Müdürü Praful Kumar, "Olayda terör unsuru olup olmadığını araştırıyoruz" dedi. Ardından Racastan Eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot'tan 'önsoruşturmanın cinayetin terörü yaymak için yapıldığını ortaya çıkardığı' açıklaması geldi. Yasadışı Faaliyetleri Önleme Yasası uyarınca yargı sürecinin başlatıldığını belirten Gehlot, terzinin ailesine de tazminat ödeneceğini duyurdu. Terzi dini duyguları rencide suçlamasıyla gözaltına alınmıştıEski BJP sözcüsü Nupur Sharma'nın Muhammed peygamberle ilgili sözlerine sosyal medyada desteğini dile getiren terzi Kanhaiya Lal, bir paylaşımında dini duyguları rencide ettiği gerekçesiyle 10 Haziran'da yakalanıp kefaletle serbest bırakılmasının ardından, 15 Haziran'da polise komşuları tarafından tehdit edildiği şikayetinde bulunmuştu. Tehdit edildiği şikayeti ciddiye alınmadı mı?Polise göre Müslüman ve Hindu iki tarafın karakola çağrılmasıyla mesele çözüldü. Ama daha sonra terzinin şikayetini ilettiği Dhan Mandi karakolunun bir polis yetkilisi ihmal gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. 'Taliban zihniyetine geçit yok'Kafa kesmeye önde gelen Müslümanlardan tepki geldi. Racastan'daki önemli bir Sufi dergahı olan Ajmer'i yöneten Divan Zeynel Abidin Ali Han, İslam'ın barış dini olduğu tezini aktararak 'Hindistan Müslümanlarının ülkede Taliban zihniyetinin su yüzüne çıkmasına asla izin vermeyeceğini' söyledi. 'Kimse kendini kanun yerine koyamaz'Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu (AIMPLB), 'yasayı kendi eline almanın sonuna kadar kınanmayı hak ettiği kadar İslami de olmadığını' dile getirdi. AIMPLB Genel Sekreteri Hazreti Mevlana Halid Seyfullah Rahmani, eski BJP sözcüsünün sözlerini ve 'bu suça karşı harekete geçmediği' için BJP'yi kınarken, "Ama buna rağmen hiç kimsenin bir kimseyi suçlu ilan edip öldürerek kanunu kendi eline almasına izin verilemez" dedi.

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hindistan, kafa kesme, hindu, müslüman, hz. muhammed, hakaret, bharatiya janata partisi (bjp)