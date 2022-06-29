https://tr.sputniknews.com/20220629/ingilterede-ulusal-saglik-sisteminin-menopoz-rehberinden-kadin-kelimeleri-cikarildi-1058090111.html

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin menopoz rehberinden 'kadın' kelimeleri çıkarıldı

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin menopoz rehberinden 'kadın' kelimeleri çıkarıldı

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne ait internet sitesi üzerinde yayınlanan menopoz konulu rehberlik metninden 'kadın' kelimelerinin çıkarıldığı ortaya çıktı... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T12:57+0300

2022-06-29T12:57+0300

2022-06-29T13:06+0300

yaşam

ingiltere

ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

sağlık bakanlığı

cinsiyetsizlik

menopoz

regl

kadın

sacid cavid

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İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin haberine göre, kadınların yumurtalıklarının aktivitelerini kaybetmeleri sonucu regl döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlanan menopoza dair İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) bilgilendirme metninde yer alan 'kadın' ve 'kadın' kelimeleri çıkarıldı.NHS'nin menopoza dair rehber metninde söz konusu tıbbi kavram 'bir kadının regl döngüsünün sona ermesi ve doğal yollarla hamile kalmasının artık mümkün olmaması' şeklinde tanımlanıyordu.Yapılan cinsiyetsizleştirme değişikliğinin ardından tanım, "Menapoz, regl döngüsünün düşük hormon seviyeleri nedeniyle durması anlamına gelir" şeklinde açıklanıyor.Rehberde daha önce menopozun 45-55 yaş arasındaki kadınlarda meydana geldiği ve yalnızca 100 kadından birinin 40 yaşından önce menopoza girdiği belirtiliyordu. Söz konusu bilgiler de metinden çıkarıldı.Geçtiğimiz ay da NHS'nin rahim kanserine ilişkin yayınladığı rehberlik metninden 'kadın' kelimesi, yeni anneler için yayınlanan rehberden ise 'emzirme' gibi kavramlar çıkarılmıştı.Bakan Cavid: 'Kadın' kelimesinin önemli kadın sağlığı sayfalarından çıkarılmaması gerekYalnızca biyolojik olarak kadın olan insanlara özgü olan rehberlerden söz konusu kelimelerin çıkarılmasına dair sosyal medyadan tepki geldi. Tepki verenler arasında İngiltere Sağlık Bakanı Sacid Cavid de yer aldı.Cavid, "Dil önemlidir. 'Kadın' kelimesinin önemli kadın sağlığı sayfalarından çıkarılmaması gerektiğini açıkça belirttim. Aşağıda vurgulanan değişikliklerin ve diğer değişikliklerin geri alınmasını temin ediyorum" dedi. 'Amaç kapsayıcı olmak'Daily Mail gazetesine konuşan NHS yetkilileri ise 'kadın' kelimesinin ve biyolojik olarak kadın doğan insanlara özgü kavramların rehberlerden çıkarma kararının 'kapsayıcı' olmayı hedeflediğini ve bunun bir hata olmadığını savundu.Uzmanlar uyardı: Karmaşık hale getirilen metinler tehlike yaratabilirUzmanlar, hayati öneme sahip sağlık metinlerinin cinsiyetsizleştirilerek aşırı karmaşık hale getirilmesinin kadınlar için tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.Batı Sidney Üniversitesi'nde hemşirelik ve ebelik uzmanı olarak görev yapan Karleen Gribble, cinsiyetsizleştirilen metinlerin doğurabileceği tehlikeye işaret ederek, "Bu gibi bilgilendirme metinlerini cinsiyetsizleştirmek, düşük İngilizce veya sağlık okuryazarlığına sahip kadınların, bilgilerin kendileri için geçerli olduğunu anlamamasına sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

ingiltere

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ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), sağlık bakanlığı, cinsiyetsizlik, menopoz, regl, kadın, sacid cavid