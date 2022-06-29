https://tr.sputniknews.com/20220629/istanbul-caz-festivaline-25-yildir-destek-veren-garanti-bbvadan-nft-cekilisi-1058093123.html

İstanbul Caz Festivali'ne verdiği desteğin 25. yılında Garanti BBVA'dan NFT çekilişi

İstanbul Caz Festivali'ne verdiği desteğin 25. yılında Garanti BBVA'dan NFT çekilişi

İstanbul Caz Festivali’ne 25 yıldır destek veren Garanti BBVA, NFT hediye edecek. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T14:03+0300

2022-06-29T14:03+0300

2022-06-29T14:11+0300

nft

yaşam

caz festivali

garanti bbva

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden İstanbul Caz Festivali’ne 25 yıldır Garanti BBVA, bu desteği NFT dünyasına da taşıyor.Banka bu yıl 25 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında caz müzik tutkunlarını bir araya getirecek İstanbul Caz Festivali kapsamında müşterilerine NFT (Non-Fungible Token) kazanma imkânı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre festivale verdiği desteğin 25. yılını kutlayan Garanti BBVA, önceki yılların ikonik festival afişlerinden oluşan 25 parçalık NFT Koleksiyonu’nu müşterilerine hediye edecek.Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu:Koleksiyonun özel parçalarından birini kazanmak isteyenlerin bankanın mobil uygulaması içindeki akıllı asistan UGİ’ye ‘Caz NFT’ yazıp, Ugi’nin sorduğu ‘Biz bu yıl festivalde ‘caz da seni seviyor’ dedik, peki senin en sevdiğin caz sanatçısı kim?’ sorusuna yanıt vermesi yeterli oluyor. Soruyu cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 25 kişi bu NFT’lerin sahibi olacak. İstanbul Caz Festivali’ne özel hazırlanan 25 adet NFT koleksiyonu dışarıdan satın alıma kapalı olup, sadece ankete katılan ve çekiliş sonucu kazanan müşterilerin cüzdanlarına gönderilecek.NFT sahipleri cüzdanlarındaki NFT’leri, Metamask’ın NFT bölümünde ya da OpenSea Platformunda görüntüleyebilecek. İstanbul Caz Festivali NFT koleksiyonu OpenSea üzerinden ‘Caz Dolu 25 Yıl’ adıyla incelenebilecek.

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