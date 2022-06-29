https://tr.sputniknews.com/20220629/italyada-musterinin-basini-iki-kez-sampuanlayan-kuaforlere-para-cezasi-verilecek-1058082931.html

İtalya'da müşterinin başını iki kez şampuanlayan kuaförlere para cezası verilecek

İtalya'da müşterinin başını iki kez şampuanlayan kuaförlere para cezası verilecek

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Castenaso kasabasındaki kuaförler, yeni düzenlemelere göre bölgedeki yoğun kuraklık nedeniyle müşterilerinin saçlarını iki kez... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T10:48+0300

2022-06-29T10:48+0300

2022-06-29T10:48+0300

yaşam

italya

kuraklık

kuaför

para cezası

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İtalya'nın kuzeyindeki Castenaso kasabasının belediye başkanı Carlo Gubellini, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle bir dizi kısıtlamalanın getirdiğini duyurdu.Gubellini, müşterilerinin saçını iki kere şampuanlayan kuaförlerin 500 euro'ya kadar para cezasına çarptırılacağını belirtti.Belediyenin yayımladığı el kitabına göre açık bir musluktan dakikada en az 13 litre su akması öngörülüyor ve bir kişinin saçını iki kez durulaması için en az 20 litre gerektiği ifade ediliyor.Kısıtlamanın nasıl uygulanacağına ilişkin henüz net bir bilgi yok.Eylül ayına kadar yürürlükte olacak olan düzenlemenin yaygın anlamda kabul gördüğünü öne süren Belediye Başkanı, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "Tepkiler olumlu" dedi.Kuralın 'baskı amacı taşımadığını, aksine vatandaşların durumunu iyileştirmek olduğunu' kaydeden Gubellini, bölgedeki su sıkıntısının 'son derece endişe verici' olduğunu da sözlerine ekledi.Kasabanın bulunduğu bölgeye işaret eden Gubellini, "Emilia-Romagna'nın 29 Haziran'a kadar tarım arazileri için gerekli yeterli su rezervi var, ardından temmuz ayından itibaren işler daha da kötüleşebilir" diye konuştu.Belediye Başkanı, "Günde yüzlerce müşteri alan yaklaşık 10 kuaförümüz var. Bu, her gün tasarruf edebileceğimiz binlerce litre su olduğu anlamına geliyor. Büyük ölçekte artırılan bu tasarrufların muazzam faydaları olabilir" ifadelerini kullandı.Emilia-Romagna, haziran ayının başında kuraklık nedeniyle acil durum ilan etmişti.

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italya, kuraklık, kuaför, para cezası