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https://tr.sputniknews.com/20220629/japonyada-hava-sicakligi-rekor-seviyede--1058093243.html
Japonya’da hava sıcaklığı rekor seviyede
Japonya’da hava sıcaklığı rekor seviyede
Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaklaşık 150 yılın en sıcak haziran ayı yaşanırken, termometreler 40.2 dereceyi gösterdi. Hükümet, enerji krizi... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T14:05+0300
2022-06-29T14:05+0300
japonya
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hava sıcaklığı
tokyo
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Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresi, 1951 yılından bu yana görülen en kısa yağışlı mevsimi geride bırakarak rekor sıcaklık değerlerine teslim olurken, ülkede aşırı sıcaklar bugün de etkisini sürdürdü. Haziran ayında 1875 yılından bu yana görülen en şiddetli sıcak hava dalgasının etki gösterdiği başkentte hava sıcaklığı 5 gün üst üste 35 dereceyi aştı. Öte yandan, Tokyo'nun kuzeybatısındaki Isesaki şehri, Japonya'da Haziran ayında kaydedilen en yüksek değer olan 40.2 derece ile sıcaklık rekoru kırarken, pazartesi ve salı günleri elektrik tasarrufu çağrısı yapan hükümet, bugün de gereksiz enerji kullanımından kaçınma uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220627/japonyada-halka-gereksizse-sondurun-cagrisi-1057978410.html
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japonya, hava sıcaklığı, tokyo

Japonya’da hava sıcaklığı rekor seviyede

14:05 29.06.2022
© AP Photo / Hiro KomaeJaponya- Sıcaklık
Japonya- Sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Hiro Komae
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Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaklaşık 150 yılın en sıcak haziran ayı yaşanırken, termometreler 40.2 dereceyi gösterdi. Hükümet, enerji krizi ihtimaline karşı elektrik tasarrufu çağrısını üçüncü günde de yineledi.
Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresi, 1951 yılından bu yana görülen en kısa yağışlı mevsimi geride bırakarak rekor sıcaklık değerlerine teslim olurken, ülkede aşırı sıcaklar bugün de etkisini sürdürdü.
Haziran ayında 1875 yılından bu yana görülen en şiddetli sıcak hava dalgasının etki gösterdiği başkentte hava sıcaklığı 5 gün üst üste 35 dereceyi aştı.
Öte yandan, Tokyo'nun kuzeybatısındaki Isesaki şehri, Japonya'da Haziran ayında kaydedilen en yüksek değer olan 40.2 derece ile sıcaklık rekoru kırarken, pazartesi ve salı günleri elektrik tasarrufu çağrısı yapan hükümet, bugün de gereksiz enerji kullanımından kaçınma uyarısında bulundu.
Tokyo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
DÜNYA
Japonya'da halka 'Gereksizse söndürün' çağrısı
27 Haziran , 08:48
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