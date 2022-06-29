Kilis'te acı biber tarlada 6 TL, markette 15 TL

© İHA Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Suriye’ye sınır noktada biber hasadının başladığını ifade ederek "İlimizde yaklaşık 45 bin dekar alanda biber üretimi yapılmaktadır. Bunun 20 bin dekarı kurutmalık, 25 bin dekarı salçalık ve dolmalık çeşidi olarak üretilmektedir. Bu yıl çitçilerimiz, dolu ve afata maruz kaldı. Bütün olumsuzluklara rağmen üretime devam etti. Geçen yıla oranla verim biraz düşük. Şu anda dolmalık biberin kilosu tarlada 6 TL, marketlerdeki fiyatı ise 15 TL. Burada üretici de kazanmıyor, tüketici de kazanmıyor. Aracılar daha çok kazanıyor" dedi.