https://tr.sputniknews.com/20220629/killa-hakan-yogun-bakimdan-cikti-1058098241.html

Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı

Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemi çöken ve 2 aydan fazla süredir yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan'ın tedavisinde olumlu gelişme yaşandı. Ünlü... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T15:48+0300

2022-06-29T15:48+0300

2022-06-29T15:48+0300

yaşam

killa hakan

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Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında koronavirüs geçirdi.Koronavirüs sonrasında bağışıklık sistemi çöken sanatçı, Almanya'da bir hastanede tedavi altına alındı. 2 aydan fazla süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçının sağlık durumu iyiye giderek servise alındı.Killa Hakan koronavirüs sonrası paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam"

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2022

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killa hakan