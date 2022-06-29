https://tr.sputniknews.com/20220629/kosacev-bidenin-coskulu-tebrigine-bakilirsa-turkiye-isvec-finlandiya-mutabakatinin-ardinda-abd-var-1058090756.html
Kosaçev: Biden'ın coşkulu tebriğine bakılırsa Türkiye-İsveç-Finlandiya mutabakatının ardında ABD var
Kosaçev: Biden'ın coşkulu tebriğine bakılırsa Türkiye-İsveç-Finlandiya mutabakatının ardında ABD var
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki mutabakat nedeniyle yaptığı... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T13:03+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Kosaçev, "Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında İskandinav ülkelerine NATO yolunu açan üçlü memorandum imzalanması nedeniyle Başkan Biden'ın yaptığı coşkulu tebrikler, bu anlaşmanın arkasında kimin bulunduğunu gösteriyor. NATO zirvesinden bir gün önce ABD ve Türkiye liderleri telefonda görüştü, Associated Press'in ABD yönetimindeki kaynağı da, Washington'un üç ülke arasında müzakere sürecinde anahtar rol oynadığını itiraf etti. Hiç şüphemiz yoktu. ABD için birçok şey tehlikedeydi" dedi.NATO'nun genişlemesinin İttifak'ın dünyanın geri kalanından giderek daha fazla tecrit edilmesini önlemek için tek çare olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu çok iyi anladığını kaydeden Kosaçev, "Erdoğan, durumu kendi yararına kullandı, Finleri ve İsveçlileri Ankara'nın taleplerini kabul etmeye zorladı" yorumunu yaptı.Biden, Twitter paylaşımında, "Üçlü muhtıra imzaladıkları için Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e davetinde çok kritik bir adımdır ve ittifakımızı güçlendirip kolektif güvenliğimizi arttıracaktır. Zirveye (NATO Zirvesi) başlamak için çok güzel bir yol. Harika bir başlangıç" ifadelerine yer vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220628/bidendan-nato-konusunda-mutabakata-varan-turkiye-isvec-ve-finlandiyaya-tebrik-1058070734.html
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Kosaçev: Biden'ın coşkulu tebriğine bakılırsa Türkiye-İsveç-Finlandiya mutabakatının ardında ABD var
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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki mutabakat nedeniyle yaptığı coşkulu tebriklerin anlaşmanın arkasında Washington'un bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.
Telegram hesabından açıklama yapan Kosaçev, "Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında İskandinav ülkelerine NATO yolunu açan üçlü memorandum imzalanması nedeniyle Başkan Biden'ın yaptığı coşkulu tebrikler, bu anlaşmanın arkasında kimin bulunduğunu gösteriyor. NATO zirvesinden bir gün önce ABD ve Türkiye liderleri telefonda görüştü, Associated Press'in ABD yönetimindeki kaynağı da, Washington'un üç ülke arasında müzakere sürecinde anahtar rol oynadığını itiraf etti. Hiç şüphemiz yoktu. ABD için birçok şey tehlikedeydi" dedi.
NATO'nun genişlemesinin İttifak'ın dünyanın geri kalanından giderek daha fazla tecrit edilmesini önlemek için tek çare olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu çok iyi anladığını kaydeden Kosaçev, "Erdoğan, durumu kendi yararına kullandı, Finleri ve İsveçlileri Ankara'nın taleplerini kabul etmeye zorladı" yorumunu yaptı.
Biden, Twitter paylaşımında, "Üçlü muhtıra imzaladıkları için Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e davetinde çok kritik bir adımdır ve ittifakımızı güçlendirip kolektif güvenliğimizi arttıracaktır. Zirveye (NATO Zirvesi) başlamak için çok güzel bir yol. Harika bir başlangıç" ifadelerine yer vermişti.