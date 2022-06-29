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Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya Hekimhan'da saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T22:18+0300
2022-06-29T22:19+0300
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malatya, afad

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

22:18 29.06.2022 (güncellendi: 22:19 29.06.2022)
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AFAD, Malatya Hekimhan'da saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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