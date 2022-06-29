https://tr.sputniknews.com/20220629/mansur-yavas-goreve-baslamasinin-ucuncu-yilinda-110-yeni-proje-acikladi-1058117797.html

Mansur Yavaş göreve başlamasının üçüncü yılında 110 yeni proje açıkladı

Mansur Yavaş göreve başlamasının üçüncü yılında 110 yeni proje açıkladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının üçüncü yılında 110 projeyi tanıtım töreniyle duyurdu. Yavaş burada yaptığı konuşmada, "Projelerimizin içerisinde... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T23:51+0300

2022-06-29T23:51+0300

2022-06-30T00:37+0300

mansur yavaş

proje

ankara

tan taşçı

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının üçüncü yılında 110 projenin temel atma, açılış ve tanıtım törenini Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdi.Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katılım sağladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmasında, “Burada geride bıraktığımız üç yılımızı anlatmak, bu yılların hesabını vermek, sizlerle değer bulan yönetim anlayışımızı paylaşmak, üçüncü yılımızda yaptığımız ya da yapımına başlayacağımız 110 projenin açılış, temel atma ve tanıtım töreni için sizlerle bir araya gelmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamlı buluşmadan bizlerle beraber olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti: 'Milyonlar harcanıp bir hayalete dönüşen işler yok, işte bu durum bizim en büyük mutluluğumuzdur'Ankara'nın Cumhuriyet'in başkenti, kuruluşun, kurtuluşun ve nice sevdaların kenti olduğunu ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde ise Ankara ve gençler vardı. Tanıtım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’a ilişkin, “Bir belediye başkanını dinledik, başarılı bir belediye başkanını. Her şey den önemlisi hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul eden bir belediye başkanı. Dolayısıyla harcadığı her kuruşun hesabını kendi halkına, kendi milletine, kendi vatandaşına veren bir belediye başkanının, hepimizin başının üstünde yeri vardır. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayan bir belediye başkanı, vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmayan belediye başkanı, bir evde dert varsa o dertle birlikte dertlenen bir belediye başkanı, kendi kentinin diğer metropollerle yarışabilecek bir düzeye getirilmesi için mücadele eden bir belediye başkanı, o belediye başkanı Ankara’nın gözde Büyükşehir Belediye Başkanı” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, onların Türkiye’nin kaderini değiştireceğine dikkati çekerek,“Unutmayın sandığa gidecek, ilk kez oy kullanacak, 7 buçuk milyon genç var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Bütün dünya siyaset tarihi şunu yazacak; ‘Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla, sandıkta yenerek ülkeye demokrasiyi gençler getirdi. Türkiye’de gençler getirdi’ diye yazacak. Yüz yıllık Cumhuriyet’i ikinci yüzyılda demokrasi ile taçlandıracaksınız. Bu tacı bu ülkede yaşayan, herkes başında taşıyacaktır ve bu armağan gençlerin armağanı olacaktır” diye konuştu.'Yapılanlar bir başarı öyküsüdür'Törene katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Yavaş’a teşekkürü borç bildiğini söyledi.Anlatılan 3 yıllık projeler karşısında adeta "başının döndüğünü" ifade eden Karamollaoğlu, "Ankaramızda alçakgönüllülükle, abartmadan çok muazzez projeler hazırlanmış ve uygulamaya konmuş. Bu kadar kısa sürede yapılanlar bir başarı öyküsüdür. Belediye başkanlarının imkanları oldukça kısıtlıdır, talepler ise ihtiyacın çok çok üstündedir, bir de özel kısıtlamalar olursa başarı göstermek biraz daha zorlaşır. Ama buna rağmen burada çok büyük başarılara imza atıldığını gördük. Bundan sonraki çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından hizmete alınan eserlerin açılışı protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.Törene İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.Tören sonunda şarkıcı Tan Taşçı tarafından konser verildi. Konser sırasında Mansur Yavaş sahneye çıkarak Taşçı ile birlikte Ankara havası oynadı.

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mansur yavaş, proje, ankara, tan taşçı, kemal kılıçdaroğlu