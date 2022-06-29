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https://tr.sputniknews.com/20220629/rusyanin-swift-alternatifi-spfsye-12-ulkeden-70-banka-katildi-1058112899.html
Rusya’nın SWIFT alternatifi SPFS’ye 12 ülkeden 70 banka katıldı
Rusya’nın SWIFT alternatifi SPFS’ye 12 ülkeden 70 banka katıldı
SWIFT'ın alternatifi olarak kurulan Mali Mesajlar İletim Sistemi’ne (SPFS) 12 ülkeden 70 yabancı kuruluşun katıldığı belirtildi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T21:58+0300
2022-06-29T21:58+0300
görüş
rusya
swift
spfs
elvira nabiullina
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiulina, ülkenin SWIFT benzeri olan Mali Mesajlar İletim Sistemi’ne (SPFS) tüm yabancı bankaları katmaya hazır olduklarını belirtti.Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Kurultayında konuşan Nabiulina, “Halihazırda 12 ülkeden 70 yabancı kuruluş sistemimize katılmış bulunuyor. Bu yönde çalışmalar devam ediyor, ama bu partnerlere bağlı bir şey. Bu sisteme herkesi katmaya hazırız. Teknik çözümler var” ifadesini kullandı.Nabiulina, “Birçok partner, sistemimize katılarak ikincil yaptırımlara maruz kalmaktan korkuyor. Bu yüzden kimlerin katıldığını açıklamıyoruz. Biz katılma fırsatı olduğunu söylüyoruz, partnerlerimiz de kimi nasıl katacaklarına bakıyor” dedi.
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rusya, swift, spfs, elvira nabiullina

Rusya’nın SWIFT alternatifi SPFS’ye 12 ülkeden 70 banka katıldı

21:58 29.06.2022
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Fotoğraf bankasına girRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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SWIFT'ın alternatifi olarak kurulan Mali Mesajlar İletim Sistemi’ne (SPFS) 12 ülkeden 70 yabancı kuruluşun katıldığı belirtildi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiulina, ülkenin SWIFT benzeri olan Mali Mesajlar İletim Sistemi’ne (SPFS) tüm yabancı bankaları katmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Kurultayında konuşan Nabiulina, “Halihazırda 12 ülkeden 70 yabancı kuruluş sistemimize katılmış bulunuyor. Bu yönde çalışmalar devam ediyor, ama bu partnerlere bağlı bir şey. Bu sisteme herkesi katmaya hazırız. Teknik çözümler var” ifadesini kullandı.
Nabiulina, “Birçok partner, sistemimize katılarak ikincil yaptırımlara maruz kalmaktan korkuyor. Bu yüzden kimlerin katıldığını açıklamıyoruz. Biz katılma fırsatı olduğunu söylüyoruz, partnerlerimiz de kimi nasıl katacaklarına bakıyor” dedi.
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