https://tr.sputniknews.com/20220629/rusyanin-swift-alternatifi-spfsye-12-ulkeden-70-banka-katildi-1058112899.html

Rusya’nın SWIFT alternatifi SPFS’ye 12 ülkeden 70 banka katıldı

Rusya’nın SWIFT alternatifi SPFS’ye 12 ülkeden 70 banka katıldı

SWIFT'ın alternatifi olarak kurulan Mali Mesajlar İletim Sistemi’ne (SPFS) 12 ülkeden 70 yabancı kuruluşun katıldığı belirtildi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T21:58+0300

2022-06-29T21:58+0300

2022-06-29T21:58+0300

görüş

rusya

swift

spfs

elvira nabiullina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054548543_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50f6b402cb18d9712265e91ab044c158.jpg

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiulina, ülkenin SWIFT benzeri olan Mali Mesajlar İletim Sistemi’ne (SPFS) tüm yabancı bankaları katmaya hazır olduklarını belirtti.Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Kurultayında konuşan Nabiulina, “Halihazırda 12 ülkeden 70 yabancı kuruluş sistemimize katılmış bulunuyor. Bu yönde çalışmalar devam ediyor, ama bu partnerlere bağlı bir şey. Bu sisteme herkesi katmaya hazırız. Teknik çözümler var” ifadesini kullandı.Nabiulina, “Birçok partner, sistemimize katılarak ikincil yaptırımlara maruz kalmaktan korkuyor. Bu yüzden kimlerin katıldığını açıklamıyoruz. Biz katılma fırsatı olduğunu söylüyoruz, partnerlerimiz de kimi nasıl katacaklarına bakıyor” dedi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, swift, spfs, elvira nabiullina