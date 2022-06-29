https://tr.sputniknews.com/20220629/uzmanlar-uyardi-ingilterede-onbinlerce-erkek-meme-buyumesi-riski-altinda-1058102129.html

Uzmanlar uyardı: İngiltere'de onbinlerce erkek, meme büyümesi riski altında

Uzmanlar uyardı: İngiltere'de onbinlerce erkek, meme büyümesi riski altında

İngiltere'nin en popüler plastik cerrahları arasında gösterilen bir uzman, ülkede artan steroid kullanımı yüzünden onbinlerce erkeğin meme büyümesi riski... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T17:08+0300

2022-06-29T17:08+0300

2022-06-29T17:08+0300

yaşam

erkekler

vücut geliştirme

östrojen

steroid

meme

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Vücut geliştiren erkekler arasında kasların hızlı büyümesini desteklemek amacıyla steroid kullanımı gün geçtikçe artarken, İngiltere'den bir uyarı geldi. Uzmanlara göre steroid kullanımı vücutta kadınsı özelliklerin oluşmasına sebep olan östrojen hormonunu vücutta biriktirerek meme büyümesine neden oluyor.İngiltere'nin en popüler plastik cerrahlarından biri olan Dr. John Skevofilax, son yıllarda steroid kullanımına bağlı olarak meme büyümesinden muzdarip olan erkeklerin giderek artan bir sayıda plastik cerrahiye başvurduğunu söylüyor.Yalnızca son 2 yılda tek başına 600'den fazla erkeğe meme küçültme ameliyatı yaptığını belirten Skevofilax, aslında sayıların çok daha fazla olduğunu ancak erkeklerin bu gibi operasyonlara başvurmaya çekindiğini kaydediyor.Dr Skevofilax, "On binlerce erkek görüntü ve performans arttırıcı ilaçl aldıkları için meme büyümesi (jinekomasti) riski altında" ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:İngiltere'nin ünlü reality şovu Love Island'ın eski katılımcılarından Thomas Powell, jinekomastiye dair farkındalığı artırmak için geçtiğimiz nisan ayında Dr Skevofilax'a başvurarak yaptırdığı meme küçültme operasyonunu canlı yayınlamıştı. Powell, uzun yıllar boyunca steroid kullandığı için meme uçlarının etrafında şişlik oluştuğunu itiraf etmişti.Jinekomasti, vücutta kadınsı özelliklerin gelişmesini sağlayan östrojen hormonunun erkek vücudunda yüksek miktarlarda bulunması sonucu oluşan bir durum. Östrojen normalde erkeklerde düşük seviyelerde bulunur ancak vücudun hormonal dengesini değiştiren steroidlerin bilinçsizce kullanımı bu seviyenin yükselmesine neden oluyor.Kas büyümesinden sorumlu reseptörlere bağlanarak çalışan steroidleri aktive etmenin yollarından biri, östrojen salınımı olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, jinekomastiye neden olan faktörler arasında erkeklerin steroidleri aniden bırakmasının da yer aldığı konusunda uyarıyor.

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erkekler, vücut geliştirme, östrojen, steroid, meme