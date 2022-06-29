https://tr.sputniknews.com/20220629/vagon-bojisine-sikisan-kedi-zeytinyagi-ile-kurtarildi-1058104886.html

Vagon bojisine sıkışan kedi zeytinyağı ile kurtarıldı

Vagon bojisine sıkışan kedi zeytinyağı ile kurtarıldı

Sivas'ta TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü'ne ait fabrikadaki bir vagonun bojisine sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri zeytinyağıyla alanı kayganlaştırarak kurtardı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T18:25+0300

2022-06-29T18:25+0300

2022-06-29T18:26+0300

kedi

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Sivas'taki olay, öğle saatlerinde Kadıburhanettin Mahallesi'ndeki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) içerisinde yaşandı. Fabrikada üretimi yapılan vagonlardan birinin alt tarafındaki boji içine giren kediyi fark eden işçiler, çıkarmayı denedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan yavru kediyi çıkarabilmek için çaba sarf etti. Kedinin sıkıştığı yere zeytinyağı döken ekipler, alanın kayganlaşmasıyla kurtardı. Durumu iyi olan kedi, sokağa salındı.

https://tr.sputniknews.com/20220620/tunca-nehrinde-kedi-kurtarma-operasyonu-gorevliden-korkup-yuzerek-kiyiya-cikti-1057631731.html

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kedi