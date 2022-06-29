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Van’da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından dövüldü
Van’da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından dövüldü
Van'ın en işlek caddesinde bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından tekme tokat darp edildi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T01:17+0300
2022-06-29T01:17+0300
türkiye
taciz
van
polis
saldırı
tekme
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Kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir şahsın, bir kadının fotoğrafını çekerek taciz ettiğini iddia eden kalabalık, şahsın etrafını sardı. Şahıs onlarca kişi tarafından darp edildi . Darp edilen şahıs yine başka bir grup tarafından kurtarılarak alışveriş merkezine götürüldü. Şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Kadını taciz ettiği iddia edilen şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen kişiler tarafından darp edilmişti Emniyet tarafından hastaneye götürülen ve daha sonra yapılan çalışmada şahsın telefonunda herhangi bir fotoğraf ve videoya rastlanmamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220620/cekmekoyde-bir-cocugu-taciz-ettigi-iddia-edilen-sahis-bolge-sakinleri-tarafindan-dovuldu-1057673365.html
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taciz, van, polis, saldırı, tekme

Van’da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından dövüldü

01:17 29.06.2022
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW656818Van’da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü
Van’da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW656818
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Van'ın en işlek caddesinde bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından tekme tokat darp edildi.
Kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir şahsın, bir kadının fotoğrafını çekerek taciz ettiğini iddia eden kalabalık, şahsın etrafını sardı. Şahıs onlarca kişi tarafından darp edildi . Darp edilen şahıs yine başka bir grup tarafından kurtarılarak alışveriş merkezine götürüldü. Şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Kadını taciz ettiği iddia edilen şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.


Öte yandan, geçtiğimiz hafta Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen kişiler tarafından darp edilmişti Emniyet tarafından hastaneye götürülen ve daha sonra yapılan çalışmada şahsın telefonunda herhangi bir fotoğraf ve videoya rastlanmamıştı.
Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından dövüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
TÜRKİYE
Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından dövüldü
20 Haziran , 22:35
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