Van’da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından dövüldü
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW656818Van’da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW656818
Van'ın en işlek caddesinde bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından tekme tokat darp edildi.
Kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir şahsın, bir kadının fotoğrafını çekerek taciz ettiğini iddia eden kalabalık, şahsın etrafını sardı. Şahıs onlarca kişi tarafından darp edildi . Darp edilen şahıs yine başka bir grup tarafından kurtarılarak alışveriş merkezine götürüldü. Şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.
Kadını taciz ettiği iddia edilen şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen kişiler tarafından darp edilmişti Emniyet tarafından hastaneye götürülen ve daha sonra yapılan çalışmada şahsın telefonunda herhangi bir fotoğraf ve videoya rastlanmamıştı.
Kadını taciz ettiği iddia edilen şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen kişiler tarafından darp edilmişti Emniyet tarafından hastaneye götürülen ve daha sonra yapılan çalışmada şahsın telefonunda herhangi bir fotoğraf ve videoya rastlanmamıştı.