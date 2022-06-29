https://tr.sputniknews.com/20220629/yanginda-balkondan-atlayan-kadini-komsusu-havada-tuttu-1058100556.html

Yangında balkondan atlayan kadını komşusu havada tuttu

Yangında balkondan atlayan kadını komşusu havada tuttu

Niğde’de bir evde çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada tuttu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T16:41+0300

2022-06-29T16:41+0300

2022-06-29T16:42+0300

türkiye

niğde

yangın

kurtarma

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Niğde'de, Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangında mahsur kalan bir kadın ise daha fazla dayanamayıp aşağı atladı. Alt dairede oturan koşusu, balkondan atlayan kadını son anda havada yakaladı.Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220625/antalyada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1057940817.html

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niğde, yangın, kurtarma