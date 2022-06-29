https://tr.sputniknews.com/20220629/yanginda-balkondan-atlayan-kadini-komsusu-havada-tuttu-1058100556.html
Yangında balkondan atlayan kadını komşusu havada tuttu
Yangında balkondan atlayan kadını komşusu havada tuttu
Niğde’de bir evde çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada tuttu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T16:41+0300
2022-06-29T16:41+0300
2022-06-29T16:42+0300
türkiye
niğde
yangın
kurtarma
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Niğde'de, Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangında mahsur kalan bir kadın ise daha fazla dayanamayıp aşağı atladı. Alt dairede oturan koşusu, balkondan atlayan kadını son anda havada yakaladı.Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/antalyada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1057940817.html
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niğde, yangın, kurtarma
Yangında balkondan atlayan kadını komşusu havada tuttu
16:41 29.06.2022 (güncellendi: 16:42 29.06.2022) Abone ol
Niğde’de bir evde çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada tuttu.
Niğde'de, Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı.
Yangında mahsur kalan bir kadın ise daha fazla dayanamayıp aşağı atladı. Alt dairede oturan koşusu, balkondan atlayan kadını son anda havada yakaladı.
Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.