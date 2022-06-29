Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220629/yanginda-balkondan-atlayan-kadini-komsusu-havada-tuttu-1058100556.html
Yangında balkondan atlayan kadını komşusu havada tuttu
Yangında balkondan atlayan kadını komşusu havada tuttu
Niğde’de bir evde çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada tuttu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T16:41+0300
2022-06-29T16:42+0300
türkiye
niğde
yangın
kurtarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058100348_0:413:946:945_1920x0_80_0_0_2e100f98a8500c2326db3c86487f5966.jpg
Niğde'de, Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangında mahsur kalan bir kadın ise daha fazla dayanamayıp aşağı atladı. Alt dairede oturan koşusu, balkondan atlayan kadını son anda havada yakaladı.Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/antalyada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1057940817.html
türkiye
niğde
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058100348_0:235:946:945_1920x0_80_0_0_354d0d39e5c5c357b1c888cece58f090.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
niğde, yangın, kurtarma

Yangında balkondan atlayan kadını komşusu havada tuttu

16:41 29.06.2022 (güncellendi: 16:42 29.06.2022)
© İHA / YASİN ESENYangında balkondan atlayan kadını komşusu havada tuttu
Yangında balkondan atlayan kadını komşusu havada tuttu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© İHA / YASİN ESEN
Abone olTelegram
Niğde’de bir evde çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada tuttu.
Niğde'de, Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı.
Yangında mahsur kalan bir kadın ise daha fazla dayanamayıp aşağı atladı. Alt dairede oturan koşusu, balkondan atlayan kadını son anda havada yakaladı.
Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen orman yangını kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
TÜRKİYE
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
25 Haziran , 22:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала