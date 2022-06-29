Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220629/zaharovadan-johnsonin-putin-hakkindaki-sozlerini-ironik-yanit-bunlar-g7de-neyle-ugrastilar-1058110376.html
Zaharova’dan Johnson'ın Putin hakkındaki sözlerini ironik yanıt: Bunlar G7’de neyle uğraştılar?
Zaharova’dan Johnson'ın Putin hakkındaki sözlerini ironik yanıt: Bunlar G7’de neyle uğraştılar?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘kadın olsaydı’ Ukrayna'da özel... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:13+0300
2022-06-29T20:16+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
boris johnson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057784267_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ae3fe84c7a8e8ecb935ce45b0e9b1a42.jpg
Zaharova, “Johnson, Putin’in ‘kadın olsaydı’ özel operasyonu başlatmayacağını söyledi. Bunlar Boris Johnson'ın abartılı fantezileri. Bunlar G7’de neyle uğraştılar acaba?” ifadelerini kullandı.Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Boris Johnson'ın sözlerini ti’ye alarak, Freud’un hayattayken araştırmaları için hep böyle bir nesneyi hayal ettiğinden emin olduğunu ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220626/g7de-johnsondan-gogsumuz-ciplak-ata-binip-putinden-daha-kabadayi-oldugumuzu-gosterelim-onerisi-1057967928.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057784267_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_13ee1aefb65a47982a9777b31802c70f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, mariya zaharova, boris johnson

Zaharova’dan Johnson'ın Putin hakkındaki sözlerini ironik yanıt: Bunlar G7’de neyle uğraştılar?

20:13 29.06.2022 (güncellendi: 20:16 29.06.2022)
© AAİngiltere Başbakanı Boris Johnson,
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘kadın olsaydı’ Ukrayna'da özel askeri operasyonu başlatmayacaktı” yönündeki açıklamasına Telegram kanalından ironik bir yorumla yanıt verdi.
Zaharova, “Johnson, Putin’in ‘kadın olsaydı’ özel operasyonu başlatmayacağını söyledi. Bunlar Boris Johnson'ın abartılı fantezileri. Bunlar G7’de neyle uğraştılar acaba?” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Boris Johnson'ın sözlerini ti’ye alarak, Freud’un hayattayken araştırmaları için hep böyle bir nesneyi hayal ettiğinden emin olduğunu ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya tatilinde üstü çıplak halde ata binerken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
Ukrayna krizi
G7'de Johnson'dan 'Göğsümüz çıplak ata binip Putin'den daha kabadayı olduğumuzu gösterelim' önerisi
26 Haziran , 21:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала