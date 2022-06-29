https://tr.sputniknews.com/20220629/zaharovadan-johnsonin-putin-hakkindaki-sozlerini-ironik-yanit-bunlar-g7de-neyle-ugrastilar-1058110376.html
Zaharova’dan Johnson'ın Putin hakkındaki sözlerini ironik yanıt: Bunlar G7’de neyle uğraştılar?
Zaharova’dan Johnson'ın Putin hakkındaki sözlerini ironik yanıt: Bunlar G7’de neyle uğraştılar?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘kadın olsaydı’ Ukrayna'da özel... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:13+0300
2022-06-29T20:13+0300
2022-06-29T20:16+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
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Zaharova, “Johnson, Putin’in ‘kadın olsaydı’ özel operasyonu başlatmayacağını söyledi. Bunlar Boris Johnson'ın abartılı fantezileri. Bunlar G7’de neyle uğraştılar acaba?” ifadelerini kullandı.Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Boris Johnson'ın sözlerini ti’ye alarak, Freud’un hayattayken araştırmaları için hep böyle bir nesneyi hayal ettiğinden emin olduğunu ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220626/g7de-johnsondan-gogsumuz-ciplak-ata-binip-putinden-daha-kabadayi-oldugumuzu-gosterelim-onerisi-1057967928.html
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Zaharova’dan Johnson'ın Putin hakkındaki sözlerini ironik yanıt: Bunlar G7’de neyle uğraştılar?
20:13 29.06.2022 (güncellendi: 20:16 29.06.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘kadın olsaydı’ Ukrayna'da özel askeri operasyonu başlatmayacaktı” yönündeki açıklamasına Telegram kanalından ironik bir yorumla yanıt verdi.
Zaharova, “Johnson, Putin’in ‘kadın olsaydı’ özel operasyonu başlatmayacağını söyledi. Bunlar Boris Johnson'ın abartılı fantezileri. Bunlar G7’de neyle uğraştılar acaba?” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Boris Johnson'ın sözlerini ti’ye alarak, Freud’un hayattayken araştırmaları için hep böyle bir nesneyi hayal ettiğinden emin olduğunu ifade etmişti.