https://tr.sputniknews.com/20220629/zaharovadan-johnsonin-putin-hakkindaki-sozlerini-ironik-yanit-bunlar-g7de-neyle-ugrastilar-1058110376.html

Zaharova’dan Johnson'ın Putin hakkındaki sözlerini ironik yanıt: Bunlar G7’de neyle uğraştılar?

Zaharova’dan Johnson'ın Putin hakkındaki sözlerini ironik yanıt: Bunlar G7’de neyle uğraştılar?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘kadın olsaydı’ Ukrayna'da özel... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T20:13+0300

2022-06-29T20:13+0300

2022-06-29T20:16+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

boris johnson

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Zaharova, “Johnson, Putin’in ‘kadın olsaydı’ özel operasyonu başlatmayacağını söyledi. Bunlar Boris Johnson'ın abartılı fantezileri. Bunlar G7’de neyle uğraştılar acaba?” ifadelerini kullandı.Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Boris Johnson'ın sözlerini ti’ye alarak, Freud’un hayattayken araştırmaları için hep böyle bir nesneyi hayal ettiğinden emin olduğunu ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220626/g7de-johnsondan-gogsumuz-ciplak-ata-binip-putinden-daha-kabadayi-oldugumuzu-gosterelim-onerisi-1057967928.html

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rusya, mariya zaharova, boris johnson