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Abdurrahman Dilipak: Yunanistan ile yaşanacak bir kriz bütün dengeleri altüst edebilir
Abdurrahman Dilipak: Yunanistan ile yaşanacak bir kriz bütün dengeleri altüst edebilir
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında 15 Temmuz’dan sonra siyasetin gündeminin ısınacağını yazdı. Dilipak, "Türkiye’yi içine çekecek bir... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T11:59+0300
2022-06-30T11:59+0300
politika
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“Toplumda tedirgin bir bekleyiş var” diyen Dilipak "Ekonomi, işsizlik, para en çok konuşulan konuların başında. Siyaset diğer bir gündem konusu, bir diğer gündem konusu çevremizde giderek artan askeri gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi ihtimali. Ve tabii bir başka gündem maddesi muhtemel İstanbul depremi. Adalet, ahlaksızlık, yolsuzluk, uyuşturucu, mafya, yeni bir salgın endişesi, kıtlık en çok tartışılan konular arasında ve tabii seçimler, ittifak arayışları..” dedi.Ağustos ayının sonunda tarım ürünleri fiyatlarında artış, ürünlerde kıtlık endişesi bulunduğunu yazan Dilipak şunları kaydetti:“Et kıtlığı ya da fiyatlardaki artışların ardından sentetik et konusu yeniden gündeme gelebilir..İklim konusu ile ilgili tehlikeli dayatmalar gündeme gelebilir. Bu anlamda yeni salgınlar, kapanmalar, testler, maske, mesafe, ilaç, aşı gündeme gelebilir. Daha şimdiden malum lobi birtakım açıklamalarla işaret veriyorlar sanki.”Dilipak, özetle yazısına şöyle devam etti:"Eğitim zaten büyük sorundu yine sorun olmaya devam edecek. 5G uygulamaları tartışma konusu olmaya devam edecek. Mülteciler konusu da öyle.Yeni hastalıklarla tanışacağız. Kalpten ölümler, kanserden ölümler artacak. İntihar da artacak. Boşanmalar artacak, evlilik azalacak, çocuk doğumları azalacak, sakat doğumlar artacak. Bunlar görünen köyün hikayeleri..Alerji hastalıkları artacak, kan hastalıkları, psikolojik hastalıklar artacak. Sahi hangi parti bu konularla ilgileniyor ya da tedbir alınıyor mu?Bütün bunların üstüne, Türkiye’yi içine çekecek bir sıcak çatışma, ya da Yunanistan ile yaşanacak bir kriz bütün dengeleri ve evdeki hesapları altüst edebilir"
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abdurrahman dilipak, yunanistan, türkiye

Abdurrahman Dilipak: Yunanistan ile yaşanacak bir kriz bütün dengeleri altüst edebilir

11:59 30.06.2022
© TwitterAbdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© Twitter
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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında 15 Temmuz’dan sonra siyasetin gündeminin ısınacağını yazdı. Dilipak, "Türkiye’yi içine çekecek bir sıcak çatışma, ya da Yunanistan ile yaşanacak bir kriz bütün dengeleri ve evdeki hesapları altüst edebilir" dedi.
Toplumda tedirgin bir bekleyiş var” diyen Dilipak "Ekonomi, işsizlik, para en çok konuşulan konuların başında. Siyaset diğer bir gündem konusu, bir diğer gündem konusu çevremizde giderek artan askeri gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi ihtimali. Ve tabii bir başka gündem maddesi muhtemel İstanbul depremi. Adalet, ahlaksızlık, yolsuzluk, uyuşturucu, mafya, yeni bir salgın endişesi, kıtlık en çok tartışılan konular arasında ve tabii seçimler, ittifak arayışları..” dedi.
Ağustos ayının sonunda tarım ürünleri fiyatlarında artış, ürünlerde kıtlık endişesi bulunduğunu yazan Dilipak şunları kaydetti:
Et kıtlığı ya da fiyatlardaki artışların ardından sentetik et konusu yeniden gündeme gelebilir..
İklim konusu ile ilgili tehlikeli dayatmalar gündeme gelebilir. Bu anlamda yeni salgınlar, kapanmalar, testler, maske, mesafe, ilaç, aşı gündeme gelebilir. Daha şimdiden malum lobi birtakım açıklamalarla işaret veriyorlar sanki.”
Dilipak, özetle yazısına şöyle devam etti:
"Eğitim zaten büyük sorundu yine sorun olmaya devam edecek. 5G uygulamaları tartışma konusu olmaya devam edecek. Mülteciler konusu da öyle.
Yeni hastalıklarla tanışacağız. Kalpten ölümler, kanserden ölümler artacak. İntihar da artacak. Boşanmalar artacak, evlilik azalacak, çocuk doğumları azalacak, sakat doğumlar artacak. Bunlar görünen köyün hikayeleri..
Alerji hastalıkları artacak, kan hastalıkları, psikolojik hastalıklar artacak. Sahi hangi parti bu konularla ilgileniyor ya da tedbir alınıyor mu?
Bütün bunların üstüne, Türkiye’yi içine çekecek bir sıcak çatışma, ya da Yunanistan ile yaşanacak bir kriz bütün dengeleri ve evdeki hesapları altüst edebilir"
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