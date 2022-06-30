https://tr.sputniknews.com/20220630/alman-yayin-kurulusu-dw-ve-amerikanin-sesi-sitesine-erisim-engeli-1058169620.html

Alman yayın kuruluşu DW ve Amerika’nın Sesi sitesine erişim engeli

Alman yayın kuruluşu DW ve Amerika’nın Sesi sitesine erişim engeli

Alman yayın kuruluşu DW ve Amerika’nın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildiği belirtildi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

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erişim

erişim engeli

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Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DW ve Amerika’nın Sesi haber sitelerine erişim engeli getirildiği bilgisini paylaştı.Akdeniz paylaşımında, "Deutsche Welle ve Amerika'nın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından bu akşam erişim engellendi" ifadelerine yer verdi.CHP'li Taşçı: Talimatı RTÜK verdi Odatv’ye alınan erişim engeli kararını değerlendiren RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı, "Lisans başvurusu yapmaları için bu kuruluşlara 72 saatlik süre verilmişti. O sürenin sonunda bu yayın kuruluşları lisans başvurusu yapmayacaklarını ilan etmişlerdi. Aradan geçen iki ayın sonunda bugün RTÜK hukuk Müşavirliği, RTÜK Başkanı'nın talimatı üzerine gerekli işlemleri hazırlıkları yapıp mahkemeye, suç ceza hakimliğine başvurdu ve suç ceza hakimliği de bugün erişimin engellenmesi kararı verdi” açıklamasını yaptı."Genelde bu erişim engelleme kararları aşamalı olarak ulaşım kesilecektir bir 2 saat içerisinde muhtemelen hiç bir hat üzerinden Türkiye’den ulaşılamayacaktır” diyen İlhan Taşcı, karara tepkisini dile getirdi.

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dw, voa, erişim, erişim engeli