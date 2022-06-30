https://tr.sputniknews.com/20220630/asgari-ucret-tespit-komisyonuna-teklif-edilen-rakam-aciklandi-6-bin-391-lira-1058166591.html

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na teklif edilen rakam açıklandı: 6 bin 391 lira

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na teklif edilen rakam açıklandı: 6 bin 391 lira

İkinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrasında TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, asgari ücrette ara zam tekliflerini ilettiklerini belirterek... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T20:07+0300

2022-06-30T20:07+0300

2022-06-30T20:16+0300

ekonomi

nazmi irgat

asgari ücret tespit komisyonu

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

türkiye işveren sendikaları konfederasyonu

türk-iş

işçi

işveren

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Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta gerçekleştirildi.'İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik'Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, "Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik" ifadelerini kullandı.Ayrıca Irgat, yarın bir toplantı daha olmasını beklediklerini vurgulayarak üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.Dün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılmıştı.

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nazmi irgat, asgari ücret tespit komisyonu, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, türkiye işveren sendikaları konfederasyonu, türk-iş, işçi, işveren