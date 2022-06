Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz

“Uluslararası ulaşım koridorları ele alındığında orta koridor hattı, mesafe ve süre açısından diğer ulaşım koridorlarına göre çok güçlü bir alternatiftir. Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir yük, orta koridoru ve Türkiye'yi tercih etmesi halinde 7 bin kilometrelik mesafeyi 12 günde katedebiliyor. Aynı yük, Rusya kuzey ticaret yolunu tercih ederse 10 bin kilometrelik yolu en az 20 günde geçebiliyor. Güney koridorda seyahat ettiğinde ise gemi ile Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilometrelik yolu ancak 45-60 günde aşabiliyor. Ayrıca güney koridordaki Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'Ever Given' gemi vakası uzun süre hafızalardan çıkmayacaktır. Kuzey koridorda malum savaş ve yol güvenliği riski devam ediyor. Her hal ve şartta, hiçbir koridorun, merkezi konumunda olduğumuz orta koridor ile rekabet edemediği ortada. Bizim de niyetimiz belli. Bu potansiyeli milletimizin faydası için sonuna kadar ve en iyi şekilde değerlendireceğiz."