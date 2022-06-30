https://tr.sputniknews.com/20220630/bakan-karaismailoglu-2053e-kadar-198-milyar-dolarlik-yatirim-planliyoruz-1058145141.html

Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz

Bakan Karaismailoğlu, "2002'den bu yana ulaştırma ve altyapıya gerçekleştirdiğimiz 183 milyar dolarlık yatırım ile bu konumumuzun fırsatlarını ortaya çıkardık... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T14:37+0300

2022-06-30T14:37+0300

2022-06-30T14:43+0300

adil karaismailoğlu

ekonomi

yatırım

lojistik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ulaştırma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı'na katıldı. Bakan Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planladıklarını belirtti:'Kuzey koridorda yol güvenliği riski devam ediyor'Bakan Karaismailoğlu, orta koridorun diğer ulaşım koridorlarına göre çok güçlü alternatif olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:'Lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz'Tüm adımlar için pusulalarının ‘2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’ olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Çünkü ülkemiz, üç kıtayı birbirine bağlayan, iki önemli deniz havzasının ortasında, çok değerli jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip. Bu gerçekler ışığında, Türkiye’miz de dünyayla olan çok modlu ulaşım bağlantılarını sağlarken, uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ediyor. Bu kapsamda ana hedefimiz olan lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz. Tüm adımlarımız için pusulamız ise ‘2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’. Dünyadaki dönüşümlerin baş döndürücü hızına hepimiz şahidiz. Gayemizse buna ayak uydurmak değil dönüşümün önünde yer alarak geleceğe hazırlıklı olmaktır. Bu bilinçle yalnızca bugünü değil 30 yıl sonrasının Türkiye’sini, çocuklarımızın refah ve aydınlık ülkesinin altyapısını planlamak için çalışmalarımıza şimdiden başladık" diye konuştu.

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adil karaismailoğlu, yatırım, lojistik