https://tr.sputniknews.com/20220630/erzurumda-ayi-saldirisina-ugrayan-coban-hayatini-kaybetti-1058156150.html
Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti
Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti
Erzurum'un Olur ilçesinde ayı dehşeti yaşandı. Vank deresinde koyunlarını otlatan çoban, karşılaştığı ayının saldırması üzerine tüfekle vurdu. Ancak saldırıya... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T16:30+0300
2022-06-30T16:30+0300
2022-06-30T16:30+0300
türkiye
erzurum
ayı
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058156212_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_40859314348353446c6a4bd5299754f8.jpg
Erzurum'da bir çoban, kendisine saldırması nedeniyle tüfekle vurduğu ayı tarafından öldürüldü. Ayı da olay yeri yakınında ölü bulundu.İHA'nın haberine göre, Olur ilçesi Hükam köyünde çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44), dün öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken ayı ile karşılaştı. Çoban kendisine saldıran ayıyı av tüfeği ile vurdu. Yaralı ayının saldırıya devam etmesi sonucu çoban hayatını kaybetti.Ayı derede ölü bulunduÇobandan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu Jandarma ve AFAD'a bildirdi. Olur İlçe Jandarma ekipleri, Erzurum JAK ekipleri ve AFAD ekipleri, çoban arama çalışması başlattı. Gece görüşlü drone destekli bölgede geniş çaplı arama yapıldı.El fenerleri desteği ile kırsalda arama yapan ekipler, gece yarısı Fatih İlhan'ın parçalanmış cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sırasında çobana saldıran ayının da derede öldüğü belirlendi.Jandarma olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemenin ardından çobanın cansız bedeni, sarp kayalıklar nedeniyle güçlüklü olay yerinden çıkarıldı. Helikoptere alınan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.
türkiye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058156212_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_99885fc04aaf1388644b77f9dcb9709e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erzurum, ayı, saldırı
Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti
Abone ol
Erzurum'un Olur ilçesinde ayı dehşeti yaşandı. Vank deresinde koyunlarını otlatan çoban, karşılaştığı ayının saldırması üzerine tüfekle vurdu. Ancak saldırıya devam eden ayı, çobanı feci şekilde öldürdü. Yakınlarının çobana ulaşamaması üzerine ortaya çıkan korkunç olayda, tüfekle vurulan ayı da olay yeri yakınında derede ölü bulundu
Erzurum'da bir çoban, kendisine saldırması nedeniyle tüfekle vurduğu ayı tarafından öldürüldü. Ayı da olay yeri yakınında ölü bulundu.
İHA'nın haberine göre, Olur ilçesi Hükam köyünde çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44), dün öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken ayı ile karşılaştı. Çoban kendisine saldıran ayıyı av tüfeği ile vurdu. Yaralı ayının saldırıya devam etmesi sonucu çoban hayatını kaybetti.
Ayı derede ölü bulundu
Çobandan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu Jandarma ve AFAD'a bildirdi. Olur İlçe Jandarma ekipleri, Erzurum JAK ekipleri ve AFAD ekipleri, çoban arama çalışması başlattı. Gece görüşlü drone destekli bölgede geniş çaplı arama yapıldı.
El fenerleri desteği ile kırsalda arama yapan ekipler, gece yarısı Fatih İlhan'ın parçalanmış cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sırasında çobana saldıran ayının da derede öldüğü belirlendi.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemenin ardından çobanın cansız bedeni, sarp kayalıklar nedeniyle güçlüklü olay yerinden çıkarıldı. Helikoptere alınan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.