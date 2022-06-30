https://tr.sputniknews.com/20220630/erzurumda-ayi-saldirisina-ugrayan-coban-hayatini-kaybetti-1058156150.html

Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti

Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti

Erzurum'un Olur ilçesinde ayı dehşeti yaşandı. Vank deresinde koyunlarını otlatan çoban, karşılaştığı ayının saldırması üzerine tüfekle vurdu. Ancak saldırıya... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T16:30+0300

2022-06-30T16:30+0300

2022-06-30T16:30+0300

türkiye

erzurum

ayı

saldırı

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Erzurum'da bir çoban, kendisine saldırması nedeniyle tüfekle vurduğu ayı tarafından öldürüldü. Ayı da olay yeri yakınında ölü bulundu.İHA'nın haberine göre, Olur ilçesi Hükam köyünde çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44), dün öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken ayı ile karşılaştı. Çoban kendisine saldıran ayıyı av tüfeği ile vurdu. Yaralı ayının saldırıya devam etmesi sonucu çoban hayatını kaybetti.Ayı derede ölü bulunduÇobandan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu Jandarma ve AFAD'a bildirdi. Olur İlçe Jandarma ekipleri, Erzurum JAK ekipleri ve AFAD ekipleri, çoban arama çalışması başlattı. Gece görüşlü drone destekli bölgede geniş çaplı arama yapıldı.El fenerleri desteği ile kırsalda arama yapan ekipler, gece yarısı Fatih İlhan'ın parçalanmış cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sırasında çobana saldıran ayının da derede öldüğü belirlendi.Jandarma olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemenin ardından çobanın cansız bedeni, sarp kayalıklar nedeniyle güçlüklü olay yerinden çıkarıldı. Helikoptere alınan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.

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erzurum, ayı, saldırı