https://tr.sputniknews.com/20220630/fenerbahce-hull-city-ile-dostluk-maci-yapacak-1058169285.html

Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak

Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak

Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T21:54+0300

2022-06-30T21:54+0300

2022-06-30T21:54+0300

spor

fenerbahçe

hull city

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.Bu arada karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.

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fenerbahçe, hull city