https://tr.sputniknews.com/20220630/fenerbahce-hull-city-ile-dostluk-maci-yapacak-1058169285.html
Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak
Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak
Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T21:54+0300
2022-06-30T21:54+0300
2022-06-30T21:54+0300
spor
fenerbahçe
hull city
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.Bu arada karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/acun-ilicalidan-lewandowski-paylasimi-neden-olmasin-1057587295.html
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fenerbahçe, hull city
Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak
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Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.
Bu arada karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.