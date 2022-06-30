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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Rusya’yla ticari ilişkilerimizin gelişimini hiçbir şey önleyemez
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Rusya’yla ticari ilişkilerimizin gelişimini hiçbir şey önleyemez
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya-İran ticari ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini ve hiçbir şeyin bu gelişiminin önünü kesmeyeceğini belirtti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T00:11+0300
2022-06-30T00:11+0300
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Reisi, Hazar Zirvesi’nin yapıldığı Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleşen görüşme sırasında, “Vardığımız anlaşmalara hayata geçiriliyor. Bu çok iyi, net bir şey. Bu, iki devletimizin iradesinin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik olduğunu gösteriyor. Ticari ve ekonomik bağlarımızı hiçbir şey durdurmadı, hiçbir şey de durdurmayacak” diye konuştu.Rusya ve İran’ın Hazar Denizi bölgesindeki işbirliğinin ikili ilişkilerde önemli bir alan olduğunu kaydeden Raisi, “Hazar Denizi’nde ulaşım, transit ve diğer konularda işbirliği yapabiliriz. Balıkçılık, turizm ve Hazar’ı ilgilendiren tüm alanları kastediyorum” ifadesini kullandı.
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Rusya’yla ticari ilişkilerimizin gelişimini hiçbir şey önleyemez
00:11 30.06.2022 (güncellendi: 00:16 30.06.2022) Abone ol
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya-İran ticari ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini ve hiçbir şeyin bu gelişiminin önünü kesmeyeceğini belirtti.
Reisi, Hazar Zirvesi’nin yapıldığı Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleşen görüşme sırasında, “Vardığımız anlaşmalara hayata geçiriliyor. Bu çok iyi, net bir şey. Bu, iki devletimizin iradesinin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik olduğunu gösteriyor. Ticari ve ekonomik bağlarımızı hiçbir şey durdurmadı, hiçbir şey de durdurmayacak” diye konuştu.
Rusya ve İran’ın Hazar Denizi bölgesindeki işbirliğinin ikili ilişkilerde önemli bir alan olduğunu kaydeden Raisi, “Hazar Denizi’nde ulaşım, transit ve diğer konularda işbirliği yapabiliriz. Balıkçılık, turizm ve Hazar’ı ilgilendiren tüm alanları kastediyorum” ifadesini kullandı.