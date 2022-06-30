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https://tr.sputniknews.com/20220630/israil-parlamentosu-feshedildi-1058132488.html
İsrail parlamentosu feshedildi: 1 Kasım'da erken seçim yapılacak
İsrail parlamentosu feshedildi: 1 Kasım'da erken seçim yapılacak
İsrail parlamentosu (Knesset) feshedildi. Erken seçimin ise 1 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T11:28+0300
2022-06-30T11:59+0300
dünya
israil
israil parlamentosu (knesset)
erken seçim
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İsrail parlamentosu bugün yaptığı oylamada, kendini feshetme ve ülkeyi son dört yılda beşinci kez sandık başına gönderme kararı aldı.Mevcut koalisyon hükümetinin mimarı ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Cuma gece yarısından itibaren Naftali Bennett'ten koltuğu devralarak geçici Başbakan olarak görev alarak Başbakanlık görevini üstlenen 14. kişi olacak.İsrail'in en kısa süre görev yapan başbakanı olarak tarihe geçen Bennett, 13 Haziran 2021'de yemin ederek göreve başlamıştı.Bennett liderliğindeki hükümete, 12 yıllık Benyamin Netanyahu iktidarından sonra, bir Arap partisini de içeren, ideolojik olarak çeşitli partilerden oluşan bir koalisyon tarafından kurulmuştu. Erken seçimin 1 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220626/israil-basbakani-hukumetimiz-kisa-omurlu-ama-buyuk-basarilara-sahip-bir-hukumetti-1057966045.html
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israil, israil parlamentosu (knesset), erken seçim

İsrail parlamentosu feshedildi: 1 Kasım'da erken seçim yapılacak

11:28 30.06.2022 (güncellendi: 11:59 30.06.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail Parlamentosu (Knesset)
İsrail Parlamentosu (Knesset) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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Ayrıntılar geliyor
İsrail parlamentosu (Knesset) feshedildi. Erken seçimin ise 1 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.
İsrail parlamentosu bugün yaptığı oylamada, kendini feshetme ve ülkeyi son dört yılda beşinci kez sandık başına gönderme kararı aldı.
Mevcut koalisyon hükümetinin mimarı ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Cuma gece yarısından itibaren Naftali Bennett'ten koltuğu devralarak geçici Başbakan olarak görev alarak Başbakanlık görevini üstlenen 14. kişi olacak.
İsrail'in en kısa süre görev yapan başbakanı olarak tarihe geçen Bennett, 13 Haziran 2021'de yemin ederek göreve başlamıştı.
Bennett liderliğindeki hükümete, 12 yıllık Benyamin Netanyahu iktidarından sonra, bir Arap partisini de içeren, ideolojik olarak çeşitli partilerden oluşan bir koalisyon tarafından kurulmuştu.
Erken seçimin 1 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
POLİTİKA
İsrail Başbakanı: Hükümetimiz, kısa ömürlü ama büyük başarılara sahip bir hükümetti
26 Haziran , 18:02
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