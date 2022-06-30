https://tr.sputniknews.com/20220630/israil-parlamentosu-feshedildi-1058132488.html

İsrail parlamentosu feshedildi: 1 Kasım'da erken seçim yapılacak

İsrail parlamentosu feshedildi: 1 Kasım'da erken seçim yapılacak

İsrail parlamentosu (Knesset) feshedildi. Erken seçimin ise 1 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T11:28+0300

2022-06-30T11:28+0300

2022-06-30T11:59+0300

dünya

israil

israil parlamentosu (knesset)

erken seçim

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İsrail parlamentosu bugün yaptığı oylamada, kendini feshetme ve ülkeyi son dört yılda beşinci kez sandık başına gönderme kararı aldı.Mevcut koalisyon hükümetinin mimarı ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Cuma gece yarısından itibaren Naftali Bennett'ten koltuğu devralarak geçici Başbakan olarak görev alarak Başbakanlık görevini üstlenen 14. kişi olacak.İsrail'in en kısa süre görev yapan başbakanı olarak tarihe geçen Bennett, 13 Haziran 2021'de yemin ederek göreve başlamıştı.Bennett liderliğindeki hükümete, 12 yıllık Benyamin Netanyahu iktidarından sonra, bir Arap partisini de içeren, ideolojik olarak çeşitli partilerden oluşan bir koalisyon tarafından kurulmuştu. Erken seçimin 1 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.

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israil, israil parlamentosu (knesset), erken seçim