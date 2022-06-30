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Muğla'da Rus turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı
Muğla'da Rus turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde içerisinde 29 Rus turistin bulunduğu tur otobüsü ile beton mikseri çarpıştı. Faciadan dönülen kaza, şans eseri ufak sıyrıklarla... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T23:18+0300
2022-06-30T23:18+0300
türkiye
muğla
köyceğiz
tur
otobüs
kaza
rus
rus turist
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Kaza, saat 19.15 sıralarında Muğla Köyceğiz'de hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye’den Muğla istikametine seyir halinde olan 48 FBF 60 plakalı tur otobüsü, hastane kavşağında kavşaktan çıkan beton mikseri otobüse çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Rus turistleri taşıyan otobüs yolda savrularak yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler gelene kadar turistlerin yardımına vatandaşlar koştu ve yan yatan otobüste bulunan turistlerin çıkması için yardım etti. Kazada ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, bazı turistler kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/bursada-hastane-donusu-kaza-anne-ile-oglu-hayatini-kaybetti-1058162685.html
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muğla
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muğla, köyceğiz, tur, otobüs, kaza, rus, rus turist

Muğla'da Rus turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı

23:18 30.06.2022
© İHAMuğla’nın Köyceğiz ilçesinde içerisinde 29 Rus turistin bulunduğu tur otobüsü ile beton mikseri çarpıştı. Faciadan dönülen kaza, şans eseri ufak sıyrıklarla atlatıldı.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde içerisinde 29 Rus turistin bulunduğu tur otobüsü ile beton mikseri çarpıştı. Faciadan dönülen kaza, şans eseri ufak sıyrıklarla atlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde içerisinde 29 Rus turistin bulunduğu tur otobüsü ile beton mikseri çarpıştı. Faciadan dönülen kaza, şans eseri ufak sıyrıklarla atlatıldı.
Kaza, saat 19.15 sıralarında Muğla Köyceğiz'de hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye’den Muğla istikametine seyir halinde olan 48 FBF 60 plakalı tur otobüsü, hastane kavşağında kavşaktan çıkan beton mikseri otobüse çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile Rus turistleri taşıyan otobüs yolda savrularak yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler gelene kadar turistlerin yardımına vatandaşlar koştu ve yan yatan otobüste bulunan turistlerin çıkması için yardım etti. Kazada ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, bazı turistler kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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