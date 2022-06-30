https://tr.sputniknews.com/20220630/navigasyonlar-ucretli-yollara-yonlendiriyor-iddiasi-googlea-kesin-para-veriyorlar-1058167807.html

Navigasyonlar ücretli yollara yönlendiriyor iddiası: 'Google'a kesin para veriyorlar'

Navigasyonlar ücretli yollara yönlendiriyor iddiası: 'Google'a kesin para veriyorlar'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, muhalefet milletvekillerinin navigasyonların sürücüleri bilerek paralı otoyol ve köprülere yönlendirdiği... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T21:00+0300

2022-06-30T21:00+0300

2022-06-30T21:00+0300

türkiye

navigasyon

google

abdullatif şener

cevdet yılmaz

tbmm

ak parti

chp

hdp

orhan yeğen

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini içeren, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifinin görüşmelerinde 'navigasyon' tartışması yaşandı.Teklif sahibi AK Parti milletvekili Orhan Yeğin, kanun teklifinin 46. maddesinde 'otoyol ve köprülerde geçiş ücretini ödememe veya güvenliğin ihlali' başlıklı maddede değişikliğe gidilerek, hem devletin hem de işletme hakkı verilen veya devredilen şirketlerin işletmiş olduğu otoyollarda, geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine, geçiş ücretini 15 günden sonra ve 45 günden önce ödemesi durumunda ücretin 1 katı kadar para cezası uygulanması, sonraya kalması durumunda 4 katı tutarında para cezası uygulanmasına yönelik bir düzenleme olduğunu kaydetti.CHP'li Şener: Uzun paralı yola sürüyorCHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, teklif maddesine tepki göstererek navigasyonların vatandaşları bilerek paralı yol ve köprülere yönlendirdiğini iddia ederek, bu yönde çok sayıda şikâyet aldıklarını söyledi. Şener şunları söyledi:HDP'li Paylan: Devlet müdahale edebilirHDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da İstanbul’da açtığı navigasyonun kendisini 3. köprüye yönlendirdiğini söyleyerek, "Bu bir soygundur. Buna lütfen müdahale edin. Bu navigasyon şirketlerini özel şirketler satın alabiliyorsa devlet de gidip oraya müdahale edebilir. Bunların temsilcileri yok mu? Buradan yasa çıkarmadınız mı? Google mıdır nedir, onlara yasa çıkarmadınız mı? Yazıyı yazın; bu neden böyle oluyor, hesabını sorun. Yapay zekaya para veriyor çünkü o şirket. Google’a para veriyor. Google da senin önüne o malı çıkarıyor. Burada da aynı şekilde, Google'a kesin para veriyorlar, Google size o yolu çıkartıyor" diye konuştu.‘İncelenmesi gereken bir konu'DHA'nın haberine göre Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili Cevdet Yılmaz, navigasyonların yönlendirdiği yollarla ilgili konunun teknik olarak incelenmesi gerektiğini söyleyerek "Bu teknik olarak incelenmesi gereken bir konu. Oradaki algoritmalar istenebilir; nedir, nasıl oluyor bu işler. Ama 'Hiç yönlendirmesin' diye de söyleyemezsiniz yani. Oraya gitmek isteyeni de yönlendirecek" ifadelerini kullandı.

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navigasyon, google, abdullatif şener, cevdet yılmaz, tbmm, ak parti, chp, hdp, orhan yeğen