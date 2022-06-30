https://tr.sputniknews.com/20220630/putin-bati-kendini-tuzaga-dusurdu-1058168199.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı kendini tuzağa düşürdü

Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı kendini tuzağa düşürdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kolektif Batı’nın küresel egemenliğini zayıflatan eğilimleri öngöremediği için kendini tuzağa düşürdüğünü belirtti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T21:14+0300

2022-06-30T21:14+0300

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Putin, Rus gizli istihbaratının 100. yıldönümü vesilesiyle Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Genel Merkezi’nde düzenlenen törende konuştu.Rus dış istihbaratının önceliğinin, uluslararası süreçlerin gelişimiyle ilgili stratejik tahminler yürütmek olduğunu kaydeden Putin, “Kolektif Batı kendini tuzağa düşürdü. Çünkü dünyadaki gelişimi ve etkilerinin zayıflamasını analiz edemediler” ifadesini kullandı.SVR’in önceliklerinden birinin, Rusya sanayisinin potansiyelinin gelişimine destek olmak olduğunu dile getiren Devlet Başkanı, bunun özellikle Batı’nın uyguladığı yaptırımlar koşullarında önemli olduğunu kaydetti.Rus lider, “Yurtdışındaki Rus vatandaşlarının güvenliğine yönelik dikkat de zayıflamamalı” diye ekledi.Dünyada neler olup bittiğinin genel fotoğrafını görmek ve “proaktif olarak hareket etmek” önemli olduğunu söyleyen Putin, Rusya’ya tehdit oluşturabilecek askeri ve jeostratejik planlarla ilgili bilginin zamanında elde edilmesi gerektiğini vurguladı.‘Rusya’yla hemfikir olan çok ülke var ama bunu söylemekten korkuyorlar’“Dogmatizm, geçmişin yükü, gerçekle yüzleşmek istememe kaçınılmaz olarak Batı’nın mantıksız ve fevri eylemlerinin sürme riskini artırıyor” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama aynı zamanda bu durum, Rusya’ya dünyada genelinde hemfikir ülkeleri açtı. Biliyorsunuz ki, bizimle hemfikir olan ülkelerin sayısı çok fazla. Gerçi bazıları başlarını kaldırarak bunu yüksek sesle söylemekten korkuyor. Bahsettiğim ülkeler aslında bizimle aynı modda, bizim gibi düşünüyor. Hemfikir ülkelerin, insanların, halkların sayısı çok. Hepsi, gerçek çok taraflılık ilkelerine dayanan kendi yolundan yürümek istiyor.”‘Batı, Ukraynalıları sarf malzemesi olarak kullanıyor’Batı’nın, liberal küreselcilik modellerine alternatif olmadığı düşüncesiyle hareket ettiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, “Oysa bu model, açık söyleyelim, neo-sömürgeciliğin yeni versiyonu, Amerikan tarzı dünya, diğerlerinin haklarının çiğnendiği seçkinlerin dünyası” yorumunda bulundu.Örnek olarak Ortadoğu ve diğer bölgelere işaret eden Putin, Batı ülkelerinin günümüzde Ukraynalılara yaptıklarına dikkat çekerek, “Rusya’yı caydırma çabaları, gerektiği tempoda ve ihtiyaç duyduğu geleneksel değerler temelinde gelişmesine izin vermeme isteğine dayanıyor. Bu nasıl bir caydırma? Bu bariz biçimde Rusya’ya karşı mücadele” dedi.'Çok kutupluluk insanları birleştirir'“Görüşüme göre, en önemli olan çok kutupluluktur” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anlayışımızdaki çok kutupluluğun her şeyden önce özgürlük olduğunu vurgulamak istiyorum. Ülkelerin ve halkların özgürlüğü, kendi gelişme yollarına ilişkin doğal hakları, özgünlüklerini ve benzersizliklerini korumaları. Böyle bir dünya düzeni modelinde diktatörlüğe, birilerinin dayattığı kalıplara, bazı ülkelerin ve hatta blokların münhasırlığı fikirlerine yer yok.”

https://tr.sputniknews.com/20220628/rusya-dis-istihbarat-servisi-direktoru-nariskin-yasadisi-modern-istihbarata-sahip-tek-ulke-rusya-1058053384.html

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