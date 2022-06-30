https://tr.sputniknews.com/20220630/putin-kiev-rejiminin-donbass-sakinlerine-yonelik-eylemleri-soykirim--1058154523.html

Putin: Kiev rejiminin Donbass sakinlerine yönelik eylemleri soykırım

Putin: Kiev rejiminin Donbass sakinlerine yönelik eylemleri soykırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna hükümetinin Donbass sakinlerine yönelik eylemlerini soykırım olarak niteledi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T15:52+0300

2022-06-30T15:52+0300

2022-06-30T15:52+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

donbass

ukrayna

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St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'na video konferans yöntemiyle hitap eden Putin, iklim, açlıkla mücadele, gıda ve enerji piyasalarında istikrarın sağlanması, silahların yayılmasını önleme rejimlerinin korunması ve silah kontrolü alanındaki durumun iyileştirilmesi gibi hayati önem taşıyan konularda uygun ve esnek bir yasal düzenleme yapılması için açık diyalog çağrısı yaptı.Tüm bu alanlarda uygun ve esnek yasal düzenlemelere, hummalı ortak çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten Putin, "O zaman Donbass sakinlerini soykırımdan korumak amacıyla bugün yaşananlara benzer krizler çıkmayacak. Kiev rejiminin eylemleri eylemleri için insanlık suçundan başka bir tanımlama yok" ifadelerini kullandı.Rusya lideri, dünyanın karşı karşıya olduğu en zor sorunları çözmek, tüm ülkelerin istikrarlı, sürdürülebilir, kademeli olarak kalkınmasını sağlamak için uluslararası hukuka harfiyen uymaktan başka çare bulunmadığının altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220630/stoltenberg-rusya-nato-arasinda-savas-olabilecegini-bunun-yikici-sonuclari-olabilecegini-biliyoruz-1058146965.html

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vladimir putin, rusya, donbass, ukrayna