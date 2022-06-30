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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/putin-kiev-rejiminin-donbass-sakinlerine-yonelik-eylemleri-soykirim--1058154523.html
Putin: Kiev rejiminin Donbass sakinlerine yönelik eylemleri soykırım
Putin: Kiev rejiminin Donbass sakinlerine yönelik eylemleri soykırım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna hükümetinin Donbass sakinlerine yönelik eylemlerini soykırım olarak niteledi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T15:52+0300
2022-06-30T15:52+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
donbass
ukrayna
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St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'na video konferans yöntemiyle hitap eden Putin, iklim, açlıkla mücadele, gıda ve enerji piyasalarında istikrarın sağlanması, silahların yayılmasını önleme rejimlerinin korunması ve silah kontrolü alanındaki durumun iyileştirilmesi gibi hayati önem taşıyan konularda uygun ve esnek bir yasal düzenleme yapılması için açık diyalog çağrısı yaptı.Tüm bu alanlarda uygun ve esnek yasal düzenlemelere, hummalı ortak çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten Putin, "O zaman Donbass sakinlerini soykırımdan korumak amacıyla bugün yaşananlara benzer krizler çıkmayacak. Kiev rejiminin eylemleri eylemleri için insanlık suçundan başka bir tanımlama yok" ifadelerini kullandı.Rusya lideri, dünyanın karşı karşıya olduğu en zor sorunları çözmek, tüm ülkelerin istikrarlı, sürdürülebilir, kademeli olarak kalkınmasını sağlamak için uluslararası hukuka harfiyen uymaktan başka çare bulunmadığının altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220630/stoltenberg-rusya-nato-arasinda-savas-olabilecegini-bunun-yikici-sonuclari-olabilecegini-biliyoruz-1058146965.html
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vladimir putin, rusya, donbass, ukrayna

Putin: Kiev rejiminin Donbass sakinlerine yönelik eylemleri soykırım

15:52 30.06.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna hükümetinin Donbass sakinlerine yönelik eylemlerini soykırım olarak niteledi.
St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'na video konferans yöntemiyle hitap eden Putin, iklim, açlıkla mücadele, gıda ve enerji piyasalarında istikrarın sağlanması, silahların yayılmasını önleme rejimlerinin korunması ve silah kontrolü alanındaki durumun iyileştirilmesi gibi hayati önem taşıyan konularda uygun ve esnek bir yasal düzenleme yapılması için açık diyalog çağrısı yaptı.
Tüm bu alanlarda uygun ve esnek yasal düzenlemelere, hummalı ortak çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten Putin, "O zaman Donbass sakinlerini soykırımdan korumak amacıyla bugün yaşananlara benzer krizler çıkmayacak. Kiev rejiminin eylemleri eylemleri için insanlık suçundan başka bir tanımlama yok" ifadelerini kullandı.
Rusya lideri, dünyanın karşı karşıya olduğu en zor sorunları çözmek, tüm ülkelerin istikrarlı, sürdürülebilir, kademeli olarak kalkınmasını sağlamak için uluslararası hukuka harfiyen uymaktan başka çare bulunmadığının altını çizdi.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
Stoltenberg: Rusya-NATO arasında savaş olabileceğini, bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini biliyoruz
15:13
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