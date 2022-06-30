https://tr.sputniknews.com/20220630/saglik-calisanlarina-ucretsiz-toplu-tasima-hakki-bugun-sona-eriyor-1058132718.html

Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı bugün sona eriyor

Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı bugün sona eriyor

Salgınla mücadele kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri tarafından sağlık hizmeti veren kamu ile özel sektöre ait tüm sağlık... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T11:36+0300

2022-06-30T11:36+0300

2022-06-30T11:36+0300

türkiye

koronavirüs

toplu taşıma

sağlık çalışanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058098109_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a5a277e3df2b78ae0c124c400bb6f95.jpg

Koronavirüs (Covid-19) salgın riskinin devam etmesi ve vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle sağlık çalışanları "ücretsiz toplu taşıma" hakkının tarihinin uzatılması talep ediyor.Sürenin uzatılması talebini dile getiren Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Birgün'e yaptıkları açıklamada “Sağlık çalışanları sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanma hakkının devam etmesini beklemektedir” dedi.Salgının başlangıcında sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, toplu taşıma, sağlık çalışanı