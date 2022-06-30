https://tr.sputniknews.com/20220630/tabancayla-oynarken-kucuk-kardesini-oldurdu-1058147198.html
Tabancayla oynarken küçük kardeşini öldürdü
Tabancayla oynarken küçük kardeşini öldürdü
Ordu'da, kardeşlerin babaya ait tabancayla oyunu feci bitti. 17 yaşındaki T.A.'nın elindeki silahın bir anda ateş almasıyla çıkan kurşun, 15 yaşındaki Emirhan... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T15:15+0300
2022-06-30T15:15+0300
2022-06-30T15:15+0300
yaşam
ordu
tabanca
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Ordu'da kardeşlerin silahla oyunu kötü bitti. Ağabeyin elindeki silahın kazara ateş almasıyla kardeşi hayatını kaybetti.Olay, saat 09.00 sıralarında Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. (17) ile Emirhan A. (15) kardeşler, iddiaya göre, babalarına ait tabancayla oynamaya başladı. T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı.Olay yerinde hayatını kaybettiTabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti. Silah sesini duyan aile yakınları, Emirhan A.'yı kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Emirhan A.'nın cansız bedeni, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. T.A. da jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ordu, tabanca
Tabancayla oynarken küçük kardeşini öldürdü
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Ordu'da, kardeşlerin babaya ait tabancayla oyunu feci bitti. 17 yaşındaki T.A.'nın elindeki silahın bir anda ateş almasıyla çıkan kurşun, 15 yaşındaki Emirhan A.'ya isabet etti. Yakınlarının ihbarıyla gelen ekiplerin kontrolünde, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi
Ordu'da kardeşlerin silahla oyunu kötü bitti. Ağabeyin elindeki silahın kazara ateş almasıyla kardeşi hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.00 sıralarında Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. (17) ile Emirhan A. (15) kardeşler, iddiaya göre, babalarına ait tabancayla oynamaya başladı. T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Tabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti. Silah sesini duyan aile yakınları, Emirhan A.'yı kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Emirhan A.'nın cansız bedeni, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. T.A. da jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.