Temsilcileri kadın hareketiyle buluştu: Altılı masa kadın haklarına yönelik neler yapacak?

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi temsilcileri, kadın haklarına yönelik politikalarını aktardı ve kadın sivil toplum örgütlerinin sorularını yanıtladı. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya katıldı.‘Kadınlar çok önemli bir mücadele veriyorlar, bunun için bu sistemi değiştirmemiz lazım’Moderatörlüğünü SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülseren Onanç’ın yaptığı etkinlikte ilk konuşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek yaptı. Erkek “Türkiye’deki monokraside aslında tüm hak ve özgürlükler tehdit altında. Kadınlar gerçekten çok önemli bir mücadele veriyorlar. Bunun için bu sistemi değiştirmemiz lazım. Bunun için kuvvetler ayrılığının olduğu, hukuk devletinin tesis edildiği güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Hazırladığımız mutabakatta biz bir hükümet sistemi çalışması yaptık ama bunun yanında temel hak ve özgürlükler başlığı altında bazı ilkeler ortaya koyduk. 300’ün üzerinde kadın örgütünün görüşleri alınarak bir kanun teklifi hazırladık ve bunu meclise sunduk. Siyasi partilerde temsiliyet açısından yüzde 50-50 bir oran öngören çok ciddi bir kanun teklifi sunduk” dedi.‘Mücadelenin kadın erkek hep birlikte verilmesi çok önemli, başka türlü toplum nasıl yükselebilir’Türkiye kadın haklarına yönelik pek çok sorun olduğuna dikkat çeken Erkek “Kadın siyasal yaşamda da çalışma hayatında da gerektiği gibi yer alamıyor. Bunun için gerekli tavrı koymalıyız ki altı parti olarak bunu yapıyoruz. Gerek güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninde olsun gerekse de altı partinin çalıştığı anayasal ve yasal reform komisyonunda reform teklifini hazırlarken, siyasi partiler, seçim kanununu hazırlarken kadın erkek eşitliğine ve eşit temsile özen gösteriyoruz. Mücadelenin kadın erkek hep birlikte verilmesi çok önemli, başka türlü toplum nasıl yükselebilir? Ama biz ilkelerimizi çok sağlam ve samimi bir şekilde altı parti olarak ortaya koyduk.Hatta eğitim müfredatında, ilkokul birinci sınıftan itibaren insan hakları ve kadın erkek eşitliği derslerini bile yazdık. Bu bilincin artırılması için bir ders konulması gerektiğine dikkat çektik. Bu aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi” diye konuştu.‘Cinsiyet kotasına genel merkez organlarında uyuyoruz; kadına karşı suç işleyen biri milletvekili adayı olamamalı’Erkek, partisinin yüzde 33 olan cinsiyet kotasına uyulmadığına ilişkin sorulan bir soruya da yanıt verdi:‘Kadınlar özellikle siyasi hayata katılmak konusunda tereddüt yaşıyorlar’Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahinalp, kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mekanizmasında katılımı teşvik etmenin önemli olduğuna işaret ederek “Kadına yönelik şiddet, Türkiye’de giderek şiddetini artırıyor. Her gün gündemimize gelen bir husus. Her şeyin başı eğitim. Dolayısıyla kız çocukların eğitim hakkı üzerinde durmaya çalıştık. En önemlisi de eşit işe eşit ücret. Kadınlar özellikle siyasi hayata katılmak konusunda tereddüt yaşıyorlar. Bunu teşvik etmemiz gerekiyor. Partimizde 4 tane kadın il başkanı görev almaktadır” dedi.‘Kadın arkadaşlarımızı siyasete çekmek konusunda ciddi sıkıntılar çekiyoruz’DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Yeneroğlu, altılı masanın kadın haklarına yönelik sistematik olarak çalıştığını belirterek, “Şu anda mecliste kadın konusunda en fazla temsile sahip olan iktidar partisi. Maalesef bunu da belirtmek durumundayız. Bu da durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koyuyor. Biz de DEVA Partisi olarak şunu ortaya koyuyoruz. 171 bin üyemiz var, bunların yüzde 34.7’si kadın arkadaşlardan oluşuyor. Biz kadın konusunu gerçekten çok çok önemsiyoruz. Kadın arkadaşlarımızı siyasete çekmek konusunda ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Bizim bütün karar mekanizmalarımızda yüzde 35 cinsiyet kotası var. Buna ulaşmak için olağanüstü çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.‘Kadınların haklarını en az kadınlar kadar erkekler de savunmalı’İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem ise, Türkiye’de kadın haklarının cumhuriyetin kurucu değerleriyle bağlantılı olduğunu söyleyerek, cumhuriyete ‘laf söyleyemeyenlerin’ kadın haklarına saldırdığını ifade etti. Erdem “Türkiye’deki kadınlar da haklarını kimseye yedirmezler. Bugün hala 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, dünyanın her yerinde kadınlar güle oynaya şarkılar söyleyerek savunuyor, bizim kadınlarımız joplanıyor, biber gazı yiyor ama yine de bir adım geri atmıyor. Bizim vazifemiz kadınlara eşit hakları sağlamak. Kadınların haklarını en az kadınlar kadar erkekler de savunmalı. Demokrasi paket programdır” dedi ve kadına karşı şiddetin ceza kanununda ayrıca düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.‘Bu mücadele bitmeyecek, biz de kadınlardan destek istiyoruz’Erdem, toplantıya katılan kadınlar ve kadın hareketi temsilcilerinin, altılı parti temsilcilerinin hepsinin erkek olmasına yönelik getirdiği eleştirilere ilişkin “Beni değiştirelim buraya kadın oturtalım. Ben bir tek kadının benden daha fazla kadın erkek eşitliğine daha fazla inandığına inanmıyorum. Bunu samimi olarak söylüyorum. Benim cinsiyetimin bir hata mı burada? Önemli olan bu değil, sadece buradan bakmayalım. Sizin haklarınızı bizim sizden daha fazla korumamız lazım, sizin de bizim. Sırf bu etkinliğe katılıyoruz diye neler yazıldı, söylendi? Bu kadar cahil, cinsiyetçi, eğitimsiz bir toplumda mücadele ediyoruz. Bu mücadele bitmeyecek. Biz de kadınlardan destek istiyoruz. Sizin haklarınızı korumak için bu seçimleri kazanmak zorundayız. Ama şundan emin olun, söylediğimiz şeyler samimi. Bu ülkeden kadın erkek eşitliğini sağlamadan demokrasi gelmez. Laikliği sağlamadan ülkede demokrasi olmaz. Bunun için uğraşıyoruz, bir aradayız” ifadelerini kullandı.Saadet Partisi’nden İstanbul Sözleşmesi yorumu: Aile kurumunun korunması noktasındaki muğlak ifadelerin sözleşmeyi gölgelediğini düşünüyoruzSaadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Milli Görüş Hareketi’nin kadının siyasi alanda yer almasıyla ilgili çok ciddi bir mücadele geleneğine sahip olduğunu söyledi. Kaya, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili “Bu sözleşmenin hem hazırlanış hem de kabul edilmesinde yeterince tartışılmadığını hep beraber kabul etmek lazım. Sözleşmede kadına yönelik şiddet ve ev işi şiddete dönük bir kısım çözüm önerileri ve kazanımlarının olduğunun farkındayız. Bir sözleşmeyi toptan kabul ve toptan retten ziyade, sorun yaratan yerlerin tartışılması üzerinden ele almak gerekiyor” dedi.Bazı Avrupa ülkelerinin de bu sözleşmeyi kabul etmediğini ve bazı uluslararası sözleşmelerde çeliştiğini belirten Kaya “Bu sözleşmenin aileyi bir bütün olarak değerlendiremediğini, sadece kadını önceleyerek kadına şiddetin önlenemeyeceğini düşünüyoruz. Sağlıklı bir aile oluşturabilirsek, kadına yaklaşım tavrı, kadının güçlendirilmesi mümkün olabilir. Sözleşmede yer alan ve aile kurumunun korunması noktasındaki muğlak ifadelerin sözleşmeyi gölgelediğini düşünüyoruz” diye konuştu.‘Kadın istihdamında dezavantajları ortadan kaldıracak tedbirleri savunuyoruz’Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün, altılı masanın ‘kadının yaşam hakkının nasıl korunacağı’ hususunda çalıştığını söyleyerek “Bunun dışında her şeyin başı eğitim, erkek çocuklarının eğitimde ne hakkı varsa, aynı şekilde kız çocuklarına da sağlanması konusunda bir mutabakatımız ve alınacak tedbirlerimiz var. Neden kadınlar toplum içerisinde biraz daha güçsüz gözüküyor? İstihdamda tüm bu dezavantajları ortadan kaldıracak tedbirleri savunuyoruz” diye konuştu.

